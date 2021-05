Aimerが9月11、12日に埼玉・さいたまスーパーアリーナでワンマンライブ「Aimer 10th Anniversary Live in SAITAMA SUPER ARENA」を開催することを発表した。

これは本日5月1日に行われたオンラインライブ「Aimer Live at Anywhere 2021 "Walpurgis"」で発表されたもの。Aimerが有観客ライブを行うのは、約1年7カ月ぶりとなる。Aimer公式モバイルファンクラブ「Blanc et Noir」では本日よりチケットの先行販売がスタートした。

Aimerは9月7日にデビュー10周年を迎える。アニバーサリーイヤーの幕開けを飾る、単独ライブでは初となるさいたまスーパーアリーナ公演をファンは楽しみにしておこう。

「Aimer 10th Anniversary Live in SAITAMA SUPER ARENA」

2021年9月11日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2021年9月12日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ