和月伸宏「るろうに剣心」のムック本「『るろうに剣心』ジャンプ ベストバトルTOP10」が、本日5月1日に発売された。

「るろうに剣心」連載25周年と映画「るろうに剣心 最終章 The Final」の公開を記念した同書。ファンが選んだ「るろうに剣心」の名勝負トップ10や、「るろうに剣心 最終章 The Final / The Beginning」の監督を務める大友啓史、主演の佐藤健が選んだ一戦を取り上げている。また「るろうに剣心」25年の歩みをまとめているほか、「人誅編」のポスター「緋村剣心 対 雪代縁」を収録。ジャンプスクエア(集英社)にて連載されている「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚・北海道編-」の情報コーナーも収められた。