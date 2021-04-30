新作アニメ映画「劇場版『アルゴナビス from BanG Dream!』（仮題）」が2022年夏に公開決定。これに先がけ、TVアニメを再構築した「劇場版『アルゴナビス from BanG Dream!』Prelude（仮題）」が今秋に公開されることも発表された。

「BanG Dream!（バンドリ！）」発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」の一環として、2020年4月より放送されたTVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」。「劇場版『アルゴナビス from BanG Dream!』Prelude（仮題）」ではTVアニメをシナリオから再構築し、新作カットも加えられる。また主題歌はArgonavisが担当。さらに全編再アフレコが行われることも明かされた。

そのほか6月に上演予定の舞台「ARGONAVIS the Live Stage」のビジュアルも公開に。伊藤昌弘扮する七星蓮、小笠原仁扮する旭那由多の姿がお披露目されている。

劇場版「アルゴナビス from BanG Dream!」Prelude（仮題）

2021年秋公開予定

劇場版「アルゴナビス from BanG Dream!」（仮題）

2022年夏公開予定

舞台「ARGONAVIS the Live Stage」

大阪公演

日程：2021年6月18日（金）～20日（日）

会場：大阪府 サンケイホールブリーゼ

東京公演

日程：2021年6月23日（水）～27日（日）

会場：東京都 シアター1010

スタッフ

脚本：毛利亘宏

キャスト

Argonavis

七星蓮：伊藤昌弘

五稜結人：日向大輔

的場航海：前田誠二

桔梗凛生：森嶋秀太

白石万浬：橋本祥平

GYROAXIA

旭那由多：小笠原仁

里塚賢汰：橋本真一

美園礼音：真野拓実

曙涼：秋谷啓斗

界川深幸：宮内告典

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