新作アニメ映画「劇場版『アルゴナビス from BanG Dream!』(仮題)」が2022年夏に公開決定。これに先がけ、TVアニメを再構築した「劇場版『アルゴナビス from BanG Dream!』Prelude(仮題)」が今秋に公開されることも発表された。

「BanG Dream!(バンドリ!)」発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」の一環として、2020年4月より放送されたTVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」。「劇場版『アルゴナビス from BanG Dream!』Prelude(仮題)」ではTVアニメをシナリオから再構築し、新作カットも加えられる。また主題歌はArgonavisが担当。さらに全編再アフレコが行われることも明かされた。

そのほか6月に上演予定の舞台「ARGONAVIS the Live Stage」のビジュアルも公開に。伊藤昌弘扮する七星蓮、小笠原仁扮する旭那由多の姿がお披露目されている。

劇場版「アルゴナビス from BanG Dream!」Prelude(仮題)

2021年秋公開予定

劇場版「アルゴナビス from BanG Dream!」(仮題)

2022年夏公開予定

舞台「ARGONAVIS the Live Stage」

大阪公演

日程:2021年6月18日(金)~20日(日)

会場:大阪府 サンケイホールブリーゼ

東京公演

日程:2021年6月23日(水)~27日(日)

会場:東京都 シアター1010

スタッフ

脚本:毛利亘宏

キャスト

Argonavis

七星蓮:伊藤昌弘

五稜結人:日向大輔

的場航海:前田誠二

桔梗凛生:森嶋秀太

白石万浬:橋本祥平

GYROAXIA

旭那由多:小笠原仁

里塚賢汰:橋本真一

美園礼音:真野拓実

曙涼:秋谷啓斗

界川深幸:宮内告典

(c)ARGONAVIS project. (c)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (c)bushiroad All Rights Reserved. (c)ARGONAVIS the Live Stage 製作委員会