『東京リベンジャーズ』Official髭男dismによる主題歌のジャケット解禁！

現在放送中のTVアニメ『東京リベンジャーズ』のオープニング主題歌である、5月7日(金)リリースのOfficial髭男dismによるデジタルシングル『Cry Baby』のジャケット写真が解禁。『Cry Baby』の特設サイトも公開された。



2017年より『週刊少年マガジン』にて連載中の和久井健による、累計発行部数800万部を超える大人気漫画『東京卍リベンジャーズ』のアニメ化作品である『東京リベンジャーズ』。『Cry Baby』は、本作のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲で、AppleとSpotifyではプレアド・プレサーブも開始されている。



さらに、2021年6月23日(水)・6月24日(木)に横浜・ぴあアリーナMMにて有観客のワンマンライブ「Official髭男dism Road to 『one - man tour 2021-2022(仮)』」の開催と2021年9月からは全国16都市46公演の「Official髭男dism one - man tour 2021 – 2022(仮)」の開催が発表されている。ヒゲダンにとって、約1年4カ月振りの有観客ライブの開催となる。



「Official髭男dism Road to 『one - man tour 2021-2022(仮)』」は、後日オンラインライブとしても配信されることが決定。

6月の「Official髭男dism Road to 『one - man tour 2021-2022(仮)』」と「Official髭男dism one - man tour 2021 – 2022(仮)」のチケット情報詳細は、ヒゲダンのオフィシャルホームページをチェックして欲しい。



(C)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会