新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催が中止されたロックフェス「ARABAKI ROCK FEST.20th×21」。本イベントに出演予定だったアーティストたちが出演する生配信番組「THINK of MICHINOKU」が、5月1日（土）16:00よりYouTubeで無料生配信される。
この番組にはTOSHI-LOW（BRAHMAN）の呼びかけにより、MICHINOKUステージに出演予定だったアーティストを中心に20組以上が集結。「アーティストがいま伝える想い」というテーマのもと、約6時間にわたりライブとトークを繰り広げる。
配信中はスーパーチャットとスーパーステッカーの受付が行われる。さらに当日の模様を収めたフォトブックの発売も決定。これらの収益は「ARABAKI ROCK FEST.」主催者であるGIPに寄付される。
THINK of MICHINOKU
配信日時：2021年5月1日（土）16:00～22:00（予定）
配信URL： https://youtu.be/dge4x_ykKmk
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / BiS / BRAHMAN / ELLEGARDEN / GTR祭2021 / キヨサク（MONGOL800） / The Birthday / サンボマスター / 山田将司（THE BACK HORN）×菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet） / TAKUMA / さっぱりわかってない怒髪天とわかり始めたMy Revolutions（奥野真哉＋フジイケンジ＋渡辺美里） / トーキョー・タナカ、ジャン・ケン・ジョニー（MAN WITH A MISSION）/ ホリエアツシ（ストレイテナー）/ 山中さわお（the pillows）
GTR祭2021
ハウスバンド：古市コータロー（THE COLLECTORS） / 三浦淳悟（ペトロールズ） / クハラカズユキ（The Birthday） / 高野勲
ゲスト：奥田民生 / 佐藤タイジ（シアターブルック） / 宮崎朝子（SHISHAMO） / 吉井和哉 / Rei