ノエル・ギャラガー、ソロ始動10周年初のベスト盤&新曲リリース

元オアシスのフロントマンであるノエル・ギャラガーが、2021年6月11日にソロ始動10周年初のベスト盤『Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)』をリリースする。



1994年のデビューから全世界で社会現象を巻き起こした、伝説のUKロック・バンドのオアシス。そのフロントマンだったノエル・ギャラガーが、ソロ・プロジェクトのノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズを始動させてから、今年で10周年を迎える。



今作は、ノエル本人が選曲・完全監修しており、代表曲はもちろん、新曲を2曲収録した通常盤(2枚組)と、更にリミックスやアコースティック・バージョン、デモ音源などを収録したボーナスCDと32ページに及ぶハードカバー・ブックが付属された完全生産限定盤(3枚組)の2形態でリリース。日本盤には両形態に、ソロとして初めてヘッドライナーを務めた「FUJI ROCK FESTIVAL 12」のライブ音源が3曲ボーナス・トラックとして収録。完全生産限定盤には10周年記念スペシャル・ユーティリティ・ケース、そして30年間ノエルを撮り続けてきたフォトグラファー=MITCH IKEDA氏撮影によるレア写真ポストカード・セットも封入予定。



今作リリースにおいて、「ハイ・フライング・バーズが10周年!?まじかよ!・・・その間に他にどれだけのことができたことか!!」と、ノエルらしいコメントが届いている。 また、リリース発表を記念し、日本のファンへのメッセージ動画も到着。 また、本アルバム収録予定の新曲「ウィアー・オン・アワー・ウェイ・ナウ」の先行配信もスタートしている。





<リリース情報>







ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ

『 バック・ザ・ウェイ・ウィー・ケイム:Vol 1 (2011-2021)』



発売日:2021年6月11日(金)全世界同時発売

・国内版

完全生産限定盤

価格:5720円(税込)

収録内容:全33曲 / 3CD ★新曲2曲、リミックス、アコースティック・ヴァージョンなどの未発表曲含む全30曲+日本盤限定FUJI ROCK FESTIVAL 12 ライブ音源3曲収録

-ハードカバー32ページ・ブックレット

-10周年スペシャル・ユーティリティ・ケース

-レア写真ポストカードード・セット(撮影:MITCH IKEDA)

-Blu-Spec CD2 仕様

=収録内容=

DISC 1

エヴリバディズ・オン・ザ・ラン

ザ・デス・オブ・ユー・アンド・ミー

AKA … ホワット・ア・ライフ!

イフ・アイ・ハッド・ア・ガン

イン・ザ・ヒート・オブ・ザ・モーメント

リヴァーマン

ロック・オール・ザ・ドアーズ

ザ・ダイイング・オブ・ザ・ライト

バラード・オブ・ザ・マイティ・アイ

ウィアー・オン・アワー・ウェイ・ナウ*

DISC 2

ブラック・スター・ダンシング

ホーリー・マウンテン(リマスタード)

ア・ドリーム・イズ・オール・アイ・ニード・トゥ・ゲット・バイ

ディス・イズ・ザ・プレイス

イッツ・ア・ビューティフル・ワールド

ブルー・ムーン・ライジング

デッド・イン・ザ・ウォーター(ライブ・アット RTÉ 2FM スタジオズ、ダブリン)

フライイング・オン・ザ・グラウンド*

ボーナス・ディスク

イッツ・ア・ビューティフル・ワールド(インストゥルメンタル)

イフ・アイ・ハッド・ア・ガン…(アコースティック・ヴァージョン)

ブラック・スター・ダンシング(スケルトン・キー・リミックス)

ブラック・スター・ダンシング(12” ミックス:インストゥルメンタル)

ザ・マン・フー・ビルト・ザ・ムーン(アコースティック・ヴァージョン)

インターナショナル・マジック(デモ)

ブルー・ムーン・ライジング(サンズ・オブ・ザ・デザート・リミックス)

ザ・ダイイング・オブ・ザ・ライト(アコースティック・ヴァージョン)

ディス・イズ・ザ・プレイス(スケルトン・キー・リミックス)

ディズ・イズ・ザ・プレイス(インストゥルメンタル)

ブラック・スター・ダンシング(ザ・リフレックス・リヴィジョン)

ビー・ケアフル・ホワット・ユー・ウィッシュ―・フォー(インストゥルメンタル)

エヴリバディズ・オン・ザ・ラン(ライブ・アット FUJI ROCK FESTIVAL 12)**

ドリーム・オン(ライブ・アット FUJI ROCK FESTIVAL 12)**

イフ・アイ・ハッド・ア・ガン…(ライブ・アットFUJI ROCK FESTIVAL 12)**

*=新曲

**=日本盤限定ボーナス・トラック



通常盤

価格:4180円(税込)

収録内容:

- 全21曲 / 2CD ★新曲2曲+日本盤限定FUJI ROCK FESTIVAL 12 ライブ音源3曲収録

- Blu-Spec CD2 仕様

- 紙ジャケット仕様

- 歌詞対訳・解説つき



- 収録内容

DISC1

エヴリバディズ・オン・ザ・ラン

ザ・デス・オブ・ユー・アンド・ミー

AKA … ホワット・ア・ライフ!

イフ・アイ・ハッド・ア・ガン

イン・ザ・ヒート・オブ・ザ・モーメント

リヴァーマン

ロック・オール・ザ・ドアーズ

ザ・ダイイング・オブ・ザ・ライト

バラード・オブ・ザ・マイティ・アイ

ウィアー・オン・アワー・ウェイ・ナウ*

DISC 2

ブラック・スター・ダンシング

ホーリー・マウンテン(リマスタード)

ア・ドリーム・イズ・オール・アイ・ニード・トゥ・ゲット・バイ

ディス・イズ・ザ・プレイス

イッツ・ア・ビューティフル・ワールド

ブルー・ムーン・ライジング

デッド・イン・ザ・ウォーター(ライブ・アット RTÉ 2FM スタジオズ、ダブリン)

フライイング・オン・ザ・グラウンド*

エヴリバディズ・オン・ザ・ラン(ライブ・アット FUJI ROCK FESTIVAL 12)**

ドリーム・オン(ライブ・アット FUJI ROCK FESTIVAL 12)**

イフ・アイ・ハッド・ア・ガン(ライブ・アット FUJI ROCK FESTIVAL 12)**

*=新曲

**=日本盤限定ボーナス・トラック



・輸入盤

発売日:2021年6月11日(金)

限定デラックス・ボックス(2枚組アナログ盤/2枚組ボーナス・アナログ盤/7インチシングル/3枚組CD/12”サイズ・フォトブック)

デラックスCD(3枚組/ハードカバーブックレット付)

スタンダードCD (2枚組/ソフトパック仕様)

アナログ盤(2枚組)



レコード・ストア・デイ限定 アナログ盤(2枚組 ブラック&イエロー カラー・ヴァイナル /限定シリアルナンバー入り/スペシャルアート・プリント付き)

発売日:2021年6月12日(土)



日本公式サイト:http://www.sonymusic.co.jp/noel