無軌道ヒーローのデッドプールがベアブリックで商品化！

マーベルコミックスの人気ヒーロー・デッドプールがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)で商品化される。



デッドプールはマーベルコミックスに登場するキャラクター。ヒーローだが、時にヴィラン(悪役)にもなる傭兵。ガン細胞で焼けただれたような素顔になっているが、超回復能力を持つ上に不死の呪いを受けており不死身。精神的に不安定なところがあり、始終ふざけた口調で話している。「第四の壁」を超えて漫画のこちら側の現実世界を認識できる能力を持つ、ハチャメチャな存在である。

その無軌道ぶりからマーベルキャラの中でも人気は高く、2度実写映画化されている。現在WEB雑誌『少年ジャンプ+』で日本独自の漫画『デッドプール:SAMURAI』が連載されている。



なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合100%である(超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。

(C) 2021 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK DEADPOOL 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万7600円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2021年5月発売予定/アメコミヒーローのデッドプールをベアブリック化。デッドプールは以前にもベアブリックで発売されているが、今回は目の表情やボディの装備が異なっている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、一部店舗にて発売予定。



メディコム・トイではデッドプール以外にも数多くのキャラクターやデザインのベアブリックを発売している。ここではその新作情報をお届けしよう。

(C) 2021 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK IRON SPIDER 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万7600円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)/2021年5月発売予定/『Avengers:Endgame』(邦題『アベンジャーズ/エンドゲーム』)に登場したアイアンスパイダーをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK C-3PO(TM) 1000%/メディコム・トイ/8万5800円(税込)/2021年5月発売予定/『スター・ウォーズ』に登場する翻訳ドロイドC-3PO(TM)がベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK TC-14(TM) 100% & 400%/メディコム・トイ/1万7600円(税込)/2021年5月発売予定/『スター・ウォーズ』に登場するTC-14(TM)もベアブリックになった。C-3PO(TM)の同型で銀色のドロイドだ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(C) 2021 Peanuts Worldwide LLC

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK JOE COOL 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、4万9500円(右)(共に税込)/2021年10月発売・発送予定/コミック『PEANUTS』(邦題『ピーナッツ』など)のメインキャラであるスヌーピーがサングラスで変装した姿ジョー・クールをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年4月24日(土)00:00から2021年5月10日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

LOONEY TUNES and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001−2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK TWEETY 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、4万6200円(右)(共に税込)/2021年10月発売・発送予定/アニメ『LOONEY TUNES』(邦題『ルーニー・テューンズ』)の人気キャラ・トゥイーティーがベアブリックになって登場。以前『スペース・ジャム』版のユニフォーム姿でベアブリックになっていたが、アニメシリーズのトゥイーティーとしては今回が初ベアブリック化となる。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年4月24日(土)00:00から2021年5月10日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

THE PINK PANTHER TM & (C) 1964-2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

PINK PANTHER 3D Image is a trademark of MGM. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK PINK PANTHER 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、4万6200円(右)(共に税込)/2021年10月発売・発送予定/アニメ『PINK PANTHER』(邦題『ピンクパンサー』)の主人公ピンクパンサーをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年4月24日(土)00:00から2021年5月10日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) BRIDGE SHIP HOUSE

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Matthew 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2021年7月下旬発売予定/ソフビでおなじみ、 BRIDGE SHIP HOUSE(ブリッジシップハウス)のアイコンであるマシューをベアブリック化。



(C) TAITO 1978, 2021

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SPACE INVADERS 1000% /メディコム・トイ/4万9500円(税込)/2021年9月発売・発送予定/1978年にアーケードゲームとして登場、世界的大ヒットとなり、ゲーム文化の礎となった名作『スペースインベーダー』のベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年4月24日(土)00:00から2021年5月10日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



PAC-MAN(TM)&(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK PAC-MAN 1000% /メディコム・トイ/5万2800円(税込)/2021年9月発売・発送予定/1980年にアーケードゲームとして登場、これまた世界的大ヒットとなった名作ゲーム『PAC-MAN』のベアブリック。手はPAC-MAN本体をイメージして黄色になっている。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年4月24日(土)00:00から2021年5月10日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

BE@RBRICK TM & (C) 2001−2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

SPACE SHUTTLE BE@RBRICK 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、6万500円(右)(共に税込)/2021年9月発売・発送予定/スペースシャトルの耐熱タイルをイメージしたベアブリック。前面がシャトル上部の白、背面がシャトル底面の黒になっており、いずれも耐熱タイルをイメージしたプリントが施されている。NASA(アメリカ航空宇宙局)正式許諾商品。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年4月24日(土)00:00から2021年5月10日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) WACK, Inc. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 100% & 400% アイナ・ジ・エンド、セントチヒロ・チッチ/メディコム・トイ/各1万9800円(税込)/2021年5月発売予定/「楽器を持たないパンクバンド」BiSH(ビッシュ)のメンバーであるアイナ・ジ・エンドとセントチヒロ・チッチをベアブリック化。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店及び西武渋谷店にて発数量限定売予定、なくなり次第終了。

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Marilyn Monroe (TM); Rights of Publicity and Persona Rights are used with permission of The Estate of Marilyn Monroe LLC. marilynmonroe.com

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Andy Warhol Marilyn Monroe #2 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2021年9月発売・発送予定/アーティストのアンディー・ウォーホルが伝説的女優マリリン・モンローをモチーフにした作品を用いたベアブリック。背中にはウォーホルのロゴ入り。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年4月24日(土)00:00から2021年5月10日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK リバZくん 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/1万5000円(左2点)、5万5000円(右)(共に税込)/2021年5月発売予定/自動車のチューニングショップLIBERTY WALK(リバティーウォーク)のベアブリック第2弾、同社の原点的存在Z S30フェアレディZがモチーフ。

(問)エルビープランニングス 0561-51-0003 lb-store@lb-plannings.jp

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK X-girl 2021 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左)、6万3800円(右)(共に税込)/2021年5月発売予定/ファッションブランドX-girl(エックスガール)のベアブリック。ボディ内部にはブランドロゴの文字をデザインした蓄光仕様のビーズが入っている。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、X-girlオンラインストアにて数量限定発売、なくなり次第終了。



ベアブリックの100%と400%にはショートレッグと呼ばれるパーツがある。文字通り短い脚で、これを使ったベアブリックは全高が数ミリ(100%の場合)低くなる。

身長の低いキャラクターを再現する際に用いられるパーツで、今回のアイテムで言うと1ページ目の「BE@RBRICK TWEETY 100% & 400%」がショートレッグ仕様である。



<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部の写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。