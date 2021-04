翼が、日向が、若林が！　ミニサイズのフィギュアになって発売

アニメ『キャプテン翼』(2018年版)が、メディコム・トイのフィギュアUDF(ウルトラディテールフィギュア)になって発売される。



『キャプテン翼』は高橋陽一の同名漫画が原作。天才的なサッカー少年・大空翼の活躍を描く物語だ。過去4度アニメ化されており、日本の子供たちにサッカーブームを巻き起こしただけでなく、世界中で放送され大人気となった。「少年時代『キャプテン翼』の大ファンだった」というプロサッカー選手も数多く存在する。

(C) 高橋陽一/集英社・2018キャプテン翼製作委員会

UDF キャプテン翼/発売元:グランスルド、販売元:メディコム・トイ/各1430円(税込)/2021年10月発売予定/ミニサイズのフィギュア。各全高約5.5~9.5センチ。ノンスケールだが、同一シリーズは基本同スケールで立体化されている。

大空翼、岬太郎、若林源三、日向小次郎、若島津健、松山光の6種。翼、岬、松山には本体とは別にサッカーボールが付属する。



メディコム・トイではUDFの他にもアーティスト作品のスタチューや生活雑貨を発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。



(C) さくらももこ

(C) さくらプロダクション/日本アニメーション

UDF さくらももこ/メディコム・トイ/各1320円、1408円(★)、1980円(●)(全て税込)/2021年11月発売予定/漫画家さくらももこの作品『ちびまる子ちゃん』と『コジコジ』のキャラクターをフィギュア化。全高約約5.1~13センチ。

まる子、友蔵、野口さん、花輪クン、コジコジと次郎の5種。



ガチムチ鳥5(ツバメさん、ハシビロコウさん、チキンラーメンガチムチひよこちゃん、キツツキさん、ダチョウさん)/プレステージ/1回500円(税込)/2021年5月発売予定/カプセルトイ。鳥がムキムキマッチョになった人気フィギュアシリーズの第5弾。各全高約6センチ。

これまではオリジナルで展開していたが、今回は、あの "チキンラーメンひよこちゃん" が参戦。

(C) PROJECT Gatimutidori. All Rights Reserved.

(C) Nissin Food Products CO., LTD.

ツバメさん、ハシビロコウさん、チキンラーメンガチムチひよこちゃん、キツツキさん、ダチョウさんの全5種。カプセルトイなのでどれが出るかはお楽しみ。

THE SHINING and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

GRADY TWINS STATUE/メディコム・トイ/7万4800円(税込)/2021年10月発送予定/名作ホラー映画『THE SHINING』(邦題『シャイニング』)の象徴的なキャラクター、GRADY TWINS(グレイディ家の双子)をスタチューで再現。全高約35センチ。



(C) TAITO 1978, 2021

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MLE SPACE INVADERS/MLE(メディコム・トイ ライフ エンターテインメント)の新作。1978年にアーケードゲームとして登場、世界的大ヒットとなり、ゲーム文化の礎となった名作『スペースインベーダー』と、クマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)のコラボアイテム。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



CHARHAN DISH/メディコム・トイ/4290円(税込)/2021年9月発売予定/サイズ:φ185×H40ミリ、カラー:WHITE

BE@RMUG/メディコム・トイ/各4180円(税込)/2021年9月発売予定/サイズ:M115×H110×D100ミリ、カラー:WHITE & BLACK/WHITE & RED

BE@RTEE/メディコム・トイ/各5280円(税込)/2021年9月発売予定/サイズ:S/M/L/XL/XXL、カラー:WHITE/BLACK

SKATEBOARD/メディコム・トイ/1万6500円(税込)/2021年9月発売予定/]サイズ:W205×H820ミリ、カラー:MULTI



PAC-MAN(TM)&(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MLE PAC-MAN/MLEの新作。1980年にアーケードゲームとして登場、これまた世界的大ヒットとなった名作ゲーム『PAC-MAN』とベアブリックのコラボアイテム。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



RUG/メディコム・トイ/1万6500円(税込)/2021年9月発売予定/サイズ:W480×H765ミリ、カラー:MULTI

SQUARE CUSHION/メディコム・トイ/6380円(税込)/2021年9月発売予定/サイズ:W460×H460ミリ、カラー:MULTI

BE@RTEE/メディコム・トイ/各5280円(税込)/2021年9月発売予定/サイズ:S/M/L/XL/XXL、カラー:WHITE/BLACK

SKATEBOARD/メディコム・トイ/1万6580円(税込)/2021年9月発売予定/サイズ:W205 × H820、カラー:MULTI

(C) BRIDGE SHIP HOUSE

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK × BRIDGE SHIP HOUSE × JUNRed アパレルライン/ソフビでおなじみ、 BRIDGE SHIP HOUSE(ブリッジシップハウス)のアイコンであるMatthew(マシュー)とベアブリック、ファッションブランドJUNRed(ジュンレッド)のコラボアイテム。

(問)ジュンカスタマーセンター:0120-298-133



パーカー/ジュン/各8250円(税込)/2021年7月下旬発売予定/サイズ:M/L/LL、カラー:BLACK/BROWN/LIGHT GREY/DARK BLUE

クルースウェット/ジュン/各7700円(税込)/2021年7月下旬発売予定/サイズ:M/L/LL、カラー:BLACK/BROWN/LIGHT GREY/DARK BLUE

L/S TEE/ジュン/各6600円(税込)/2021年7月下旬発売予定/サイズ:M/L/LL、カラー:WHITE/BLACK/BEIGE

S/S TEE/ジュン/各4950円(税込)/2021年7月下旬発売予定/サイズ:M/L/LL、カラー:WHITE/BLACK/BEIGE/SAXE

S/S バックプリント TEE/ジュン/各4950円(税込)/2021年7月下旬発売予定/サイズ:M/L/LL、カラー:WHITE/BLACK/BEIGE/SAXE

パッカブルバッグ/ジュン/3300円(税込)/2021年7月下旬発売予定/サイズ:フリー、カラー:BLACK/BROWN/OLIVE

ビッグトートバッグ/ジュン/5500円(税込)/2021年7月下旬発売予定/サイズ:フリー、カラー:BLACK/OFF BEIGE/OLIVE

ソックス/ジュン/1980円(税込)/2021年7月下旬発売予定/サイズ:25~27cm、カラー:WHITE/BLACK

(C) Pollock-Krasner House/Stony Brook Foundation

AIRINUM URBAN AIR MASK 2.0 Jackson Pollock/メディコム・トイ/各1万3200円(税込)/2021年5月発売予定/

20世紀アメリカを代表する「抽象表現主義」の巨匠ジャクソン・ポロックと高機能で世界中から支持されているAIRINUM(エリナム)のアーバンエアーマスクがメディコム・トイプロデュースでコラボレーション。

花粉やほこり、PM2.5を99%カット。スウェーデン生まれのマスクは、多重レイヤーの高性能フィルターを備え、大気汚染から健康を維持するように設計されており、サイズ調整可能なストラップは、長時間の着用でも快適なフィット感を提供する。マスク本体は手洗い可能で、フィルター交換で何回も使用できる次世代型の高性能マスクだ。スペシャル収納バッグ付き。サイズ:S、M、L。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

(C) MMXXI Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MONKEY SIGN (GESSO Ver.)/メディコム・トイ/6万3800円(税込)/2021年4月発売予定/アーティストBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたスタチュー。下地塗料のジェッソをイメージした仕上げになっており、粗い感じのテクスチャーになっている。全高約36センチ。

セレクトショップサイトMEDICOM TOY at RESTIR(リステア)にて発売予定。

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

CERAMICK Andy Warhol Bust 80s/メディコム・トイ/3万3000円(税込)/2021年5月発売予定/アーティストのアンディ・ウォーホルの80年代の姿を再現した陶磁器製胸像。鹿児島の陶磁器の名工房「ONE KILN・ワンキルン」にて製造。ロットナンバー入り。桜島の火山灰から作った釉薬で仕上げた至極の作品だ。数量限定発売。



「CERAMICK Andy Warhol Bust 80s」のアンディ・ウォーホルの顔は写実的な再現ではなく、メディコム・トイのソフビフィギュアVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)のウォーホルを元にしている。VCDはアニメ・特撮キャラも立体化するシリーズだが、実在人物の場合はちょっとレトロ感のあるヴィンテージトイ風のデフォルメが施された造形になっている。



<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部の写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。