Microsoftは4月29日(米国時間)、「Skype for Business Online retires July 31, 2021 – here’s what to expect - Microsoft Tech Community」において、2021年7月31日に「Skype for Business Online」のサービスが終了すると伝えた。2021年7月31日以降、Skype for Business OnlineおよびSkype for Business Onlineと統合されているサービスはサポートされなくなる。

サポートが廃止される関連サービスの情報は、次のページにまとまっている。

Microsoftはサポートが終了する前にSkype for Business Onlineから「Microsoft Teams」または「Skype for Business Server」へ移行することを推奨している。また、Microsoft Teamsへ移行するための支援なども提供される。Microsoft Teamsへ移行する際に参考となる情報として、次のページが紹介されている。

ビデオ会議やオンラインミーティングは効率的なテレワークの実現に欠かすことができない。Skype for Business Onlineを使用している場合は、サポートが終了するまでに他のシステムへ移行することなどが望まれる。