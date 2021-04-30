鳥山明原作によるTVアニメ「ドラゴンボール」「ドラゴンボールZ」の楽曲を収めたアナログ盤3枚が、7月28日に復刻発売される。

これはTVアニメ「ドラゴンボール」の放送開始から35周年を記念して販売されるもの。「ドラゴンボール」からはオープニングテーマ「魔訶不思議アドベンチャー！」とエンディングテーマ「ロマンティックあげるよ」を片面ずつに収録した7インチシングルレコードに加え、テーマソングや挿入歌、キャラクターソングなど10曲を収めたLP盤がリリースされる。「ドラゴンボールZ」からはオープニングテーマ「CHA-LA HEAD-CHA-LA」とエンディングテーマ「でてこい とびきりZENKAIパワー！」を片面ずつに収録した7インチシングルレコードが登場。詳細はHMV&BOOKS onlineの特設ページで確認を。

「テレビまんが『ドラゴンボール』から魔訶不思議アドベンチャー！／ロマンティックあげるよ」収録曲

Side1

「魔訶不思議アドベンチャー！」高橋洋樹

［演奏：アッポ サウンド プロジェクト / 作詩：森由里子 / 作曲：いけたけし 編曲：田中公平］

Side2

「ロマンティックあげるよ」橋本潮

［演奏：アッポ サウンド プロジェクト / 作詩：吉田健美 / 作曲：いけたけし / 編曲：田中公平］

「テレビまんが『ドラゴンボール』ヒット曲集」

Side1

01.「魔訶不思議アドベンチャー！」高橋洋樹

［作詩：森由里子 / 作曲：いけたけし / 編曲：田中公平］

02.「めざせ 天下一」高橋洋樹

［作詩：吉田健美 / 作曲：いけたけし / 編曲：京田誠一］

03.「ドラゴンボール伝説」高橋洋樹

［作詩：泉鬼角 / 作曲：いけたけし / 編曲：京田誠一］

04.「Mr.ドリームを探せ」橋本潮

［作詩：森由里子 / 作曲：いけたけし / 編曲：京田誠一］

05.「青き旅人たち」高橋洋樹

［作詩：森由里子 / 作曲：いけたけし / 編曲：京田誠一］

Side2

01.「不思議ワンダーランド」ワンダーランド・ギャング

［作詩：吉田健美 / 作曲：いけたけし / 編曲：京田誠一］

02.「武天老師の教え」宮内幸平

［作詩：吉田健美 / 作曲：菊池俊輔 / 編曲：神保正明］

03.「孫悟空ソング」野沢雅子

［作詩：河岸亜砂 / 作曲：菊池俊輔 / 編曲：神保正明］

04.「ウルフ ハリケーン」古谷徹

［作詩：井上敏樹 / 作曲：いけたけし / 編曲：京田誠一］

05.「ロマンティックあげるよ」橋本潮

［作詩：吉田健美 / 作曲：いけたけし / 編曲：田中公平］

「テレビまんが『ドラゴンボールZ』からCHA-LA HEAD-CHA-LA／でてこい とびきりZENKAIパワー！」収録曲

Side1

「CHA-LA HEAD-CHA-LA」影山ヒロノブ

［作詩：森雪之丞 / 作曲：清岡千穂 / 編曲：山本健司］

Side2

「でてこい とびきりZENKAIパワー！」MANNA

［作詩：荒川稔久 / 作曲：池毅 / 編曲：山本健司］