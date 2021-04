俳優のノーマン・リーダスが仲間と共にツーリングで世界各地を巡る人気旅番組『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン5が、5月18日(火)から、ニュ ージーランド発の大ヒットドラマ『FILTHY RICH/フィルシー・リッチ』シーズン2が、5月22日(土)からHuluにて独占配信される。



Huluプレミア『ライド with ノーマン・リーダス』は、大人気のパニック・サバイバル・ドラマ『ウォーキング・デッド』のダリル役で知られるノーマン・リーダスが、仲間と共に世界各国を訪れ、各地の絶景やその土地に根付く文化や歴史を紹介する旅番組 。毎回ノーマンと親交のある豪華ゲストも見どころの本作は、待望のシーズン5の1話に名優ジョシュ・ブローリンが登場し、ノーマンと共にニュージーランドを旅する。



Huluプレミア『FILTHY RICH/フィルシー・リッチ』は、ニュージーランド史上最も高額な予算を投じて作られたと言われる話題作。大富豪ジョン・トゥルブリッジの突然の死をきっかけに、彼が3人の隠し子に会社の株を遺していたことが発覚。妻のブレイディと、それぞれにワケありな隠し子3人、さらに前妻の息子であるジョンJrも加わり、巨額の遺産を巡る一筋縄ではいかないバトルが繰り広げられる。待望の新シーズンでは、 それぞれに信頼していた人物から裏切られたブレイディとジョンJrが手を組み復讐を試みようとする。さらに隠し子3人にもそれぞれ転機が訪れ、一族のほころびが次々と露になっていく。果たして、「権力・金・家族」全てを手に入れるのは誰なのか? シーズン2も目が離せない展開が盛りだくさんだ。



さらに、『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン1や『ブラインドスポット』シーズン4、『NCIS:LA~極秘潜入捜査班』シーズン11、『グレイズ・アナトミー』シーズン15など大人気シリーズや話題作が続々配信される。



<配信情報>

■Huluプレミア『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン5(全6話)

5月18日(火)から独占配信スタート、以降毎週火曜日に1話ずつ追加予定(字)



■Huluプレミア『FILTHY RICH/フィルシー・リッチ』シーズン2(全13話)

5月22日(土)から独占配信スタート、以降毎週土曜日に1話ずつ追加予定(字)



■『ブラインドスポット』シーズン4

5月1日(土)から配信



■『NCIS LA ~極秘潜入捜査班~』シーズン 11

5月1日(土)から配信



■『グレイズ・アナトミー』シーズン15

5月8日(土)から配信



■『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン1

5月30日(日)から配信