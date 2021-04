PARADISESが本日4月29日に東京・TSUTAYA O-WESTで無観客ワンマンライブを開催。3月に行われた合宿型オーディション「WACK合同オーディション2021」で加入が決まった、コーラ(仮)改めキャ・ノンがお披露目された。

この日の公演はライブツアー「PARADISES IN WONDERLAND TOUR」の初日公演として、1日3部制の有観客ライブが予定されていた。しかし緊急事態宣言の発出に伴い、急遽無観客で1回のみの開催となった。ライブの模様はニコニコ生放送で生中継され、新体制PARADISESのパフォーマンスを多くのファンが自宅から見届けた。

テラシマユウカが「新体制PARADISES! YEAH!!」と元気よく声を上げ、PARADISESは1曲目「YEAH!!」でライブをスタートさせた。既存メンバーのテラシマ、ナルハワールド、キラ・メイ、ウタウウタはこれまで同様の青い衣装、新メンバーのキャ・ノンはほかのメンバーと型が同じの真っ赤な衣装で登場。キャノンの背中には「彗星」と書かれている。キャ・ノンは初ステージながら表情豊かに歌い踊り、衣装カラーのギャップもあり、一際存在感を放っていた。自己紹介ではキャ・ノンが「新メンバーのキャ・ノンです!」と初めて挨拶すると、ほかの4人が「あなた、キャ・ノンって言うのねー!」と「となりのトトロ」ネタを織り交ぜて驚いたそぶりを見せた。またキャ・ノンは表記については、「エゴサしにくいから“キャノン”じゃなくて“キャ・ノン”でお願いします」とファンにお願いし、メンバーは彼女のことを「ノン」と呼ぶと話した。そんなやり取りのあと、PARADISESはキラ・メイのタイトルコールから「TWINKLE TWINKLE」をさわやかに披露。続けて「命短し乙女たち」「Youth Song」などを息ぴったりに届けていった。

ライブ中盤には戦隊ヒーローをテーマにしたコントが10分にわたって展開された。パンツをかぶってウタとキャ・ノンが“パンツマン”に扮したほか、ナルハワールドがパンストをかぶり、キラ・メイがドン・キホーテで購入したという全身タイツを着た。新体制初コントを無事にこなしたPARADISESは、「PLEASE LISTEN TO MY」からライブ後半に突入し、エモーショナルな「お願い」などを含む多彩な楽曲群を披露し、ラストに疾走感のあるロックチューン「visions」をパフォーマンスした。

アンコールでは、キャ・ノンが挨拶。「合宿から1カ月くらいの練習期間で、不安なことだったり、できなくて焦ったことがたくさんあったけど、メンバーのみんなが優しくて、いろいろ教えてくれたので、自信を持ってステージに立てました。私はもともと自分に自信がなくて、自信がないことも自信がないから言えなくて。自分を隠して、虚勢を張って生きてきました。WACKに入れたときも歌割りが少なくていいし、いい場所に立てなくてもいいなんて思ってました。でもWACKにそんな人がいるわけがないと気付けたのは合宿の途中で。気付いたときはなんて自分はダサいんだろうと嫌になったし、遅いスタートだったけど、変わりたい、変わらなくちゃいけないと思うようになりました。私はPARADISESを変えられる存在になりたいです。私が、私たちが一番だって、胸を張って言いたいです。それくらい大きな存在になって、この気持ちを忘れずに生きていきたいです。そしてこのPARAIDSESのライブが誰かの人生の楽しみになったら、本当にうれしいです。今日のお披露目ライブが無観客になってしまったけど、すごく楽しくて。でもここにお客さんがいたら、もっと楽しいんだろうなって思うと悔しくて。絶対に会える、絶対に会いたいので、待っていてもらえたらうれしいです。もう1度こうして憧れの場所で、アイドルになることができました。これからは青春ではなく、人生をかけて絶対に売れたいです。これからのPARADISESをどうぞよろしくお願いします」と語った。

そしてPARADISESが7月28日に1stシングル(タイトル未定)をリリースすることを発表した。PARADISESはアンコールで「PARADISES RETURN」「BRIGHT FUTURE, YOUR SMILE」「GOOD NIGHT」を3曲連続でパフォーマンスし、ステージをあとにした。新生PARADISESの活躍をファンは楽しみにしておこう。

「PARADISES IN WONDER LAND」2021年4月29日 東京・TSUTAYA O-WEST

01. YEAH!!

02. キモチイイコトシタイ!

03. PURE GIRL

04. cry wanna

05. TWINKLE TWINKLE

06. 命短し乙女たち

07. Youth Song

08. アレキシサイミア

09. PLEASE LISTEN TO MY

10. 優しい風に吹かれて

11. ENVIES

12. お願い

13. visions

<アンコール>

14. PARADISES RETURN

15. BRIGHT FUTURE, YOUR SMILE

16. GOOD NIGHT

PARADISES IN WONDERLAND TOUR(※終了分は割愛)

2021年5月2日(日)大阪府 LIVE SQUARE 2nd LINE(※開催見送り)



2021年5月3日(月・祝)愛知県 DAYTRIVE

[1部]OPEN 12:30 / START 13:00

[2部]OPEN 15:00 / START 15:30

[3部]OPEN 17:30 / START 18:00



2021年5月8日(土)沖縄県 Output

[1部]OPEN 15:00 / START 15:30

[2部]OPEN 17:30 / START 18:00



2021年5月9日(日)沖縄県 Output

OPEN 12:30 / START 13:00