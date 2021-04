すみっこは渡さない!! すみっコとあそぶオセロは入門にぴったり！

メガハウスから、オセロシリーズの新商品「すみっコとあそぶ オセロとゲームと。」が、2021年4月下旬から発売される。可愛いすみっコたちと一緒にオセロをマスターしよう。



本商品は、難易度に合わせて遊べる「すみっコぐらし」デザインのオセロゲームだ。

4×4マスでまずは「オセロの基本」を習得し、6×6マスで「勝ち方」を、そして8×8マスで「戦略」を覚え、徐々にステップアップしながら楽しむことができる。

付属のフィギュアは挟まれてもひっくり返らない ”無敵オセロ石” として使用できるため、プレイヤー間に力の差があっても対局可能だ。



また、オセロの他にすごろくでも遊ぶことができ、お子様がまだオセロで遊ぶのが難しいという場合にもオススメ。

すごろくで遊びながらオセロ盤やオセロ石に触れることで「オセロ」に慣れることができる。



難易度をステップアップしながら楽しめる本商品は、初めてオセロで遊ぶ方におすすめのオセロの入門アイテム。

見た目もキュートで親しみやすく、もちろん大人の方もオセロとして十分楽しむこともできちゃうので、ぜひお手にとって楽しんでみてくださいね♪



価格は3300円(税込)、本体サイズは(W)270×(D)270×(H)20mm。



☆オセロのデザインや遊び方画像などを見る(写真9点)>>>



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

TM&(C)Othello,Co.and MegaHouse