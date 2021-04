真島ヒロ「FAIRY TAIL」30巻分が、本日4月29日から5月5日までのマガジンポケットにて無料公開される。

これは同作のスマートフォン向けゲーム「FAIRY TAIL ギルドマスターズ」の配信を記念したもの。「FAIRY TAIL ギルドマスターズ」は4月27日より配信開始されたシミュレーションRPGゲームで、新規描き下ろしイラストや新規ボイスなどが楽しめる。この機会をお見逃しなく。

(c)真島ヒロ・講談社/フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京 (c) 2018 NOA.TEC CO., LTD.