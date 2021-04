『モルカー』×『サンリオ』全国5都市で期間限定ショップオープン♪

Up Fieldsが運営する『PUI PUI モルカー PremiumShop -DesignProduced by Sanrio-』が、全国5都市での開催が決定した。



2021年1月よりテレビ東京系「きんだーてれび」にて放送された、パペットアニメクリエイターの新鋭、見里朝希監督初のTVアニメシリーズ『PUI PUI モルカー』。放送当初からTwitterのトレンド入りを果たし、国内外での反響も大きい大人気作品だ。



この度開催される『PUI PUI モルカー PremiumShop -DesignProduced by Sanrio-』では、かわいいモルカーたちをサンリオがクレヨンタッチでさらにキュートにデザイン! ポテトたちのかわいい雑貨小物、Tシャツ、カー用品、マスクなどなど、オリジナルグッズをたくさんラインナップ。



また、一部商品の事前予約、全商品を対象に事後通販も予定されているため、外出が難しい方、店舗が遠い方でも楽しむことができる。



まずは東京・有楽町マルイ8階で2021年6月3日(木)よりスタート、その後愛知・名古屋PARCO西館2Fで6月5日(土)〜、宮城・仙台駅前EBeanS4Fで6月12日(土)〜、福岡・JR博多シティ9階、大阪・あべのキューズモール2階 SHIBUYA109阿倍野店で7月22日(木・祝)〜開催となる。



各会場の入店方法、商品情報、購入特典などの情報は随時更新されていくため、今後の続報をお楽しみに♪



