スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)が、4月25日にハーフアニバーサリーを迎え、それを記念したアップデート、キャンペーンなど新情報を多数発表した。

『D4DJ Groovy Mix』

まずはUIを改修を発表。一部称号にはスペシャルエフェクトもつくとのこと。そしてお気に入りメンバー設定が可能に。「プロフィール」→「メンバー設定」から、お気に入りのカードを5枚選んでホームに設定することができる。さらに、「ガチャチケット」を1~10枚まで、好きな枚数で一括消費できるようになる。

さらに、ハーフアニバーサリーを記念したスペシャルキャンペーン&ガチャがスタート。映画『ゴジラvsコング』公開記念のコラボも決定した。

