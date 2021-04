ビリー・アイリッシュ、新アルバム『Happier Than Ever』を7月に発売

ビリー・アイリッシュが、2021年7月30日に最新アルバム『Happier Than Ever』を発売する。



彼女の2ndアルバム『Happier Than Ever』は全16曲を収録。デビュー・アルバムと同様、外部のソングライターやプロデューサーを起用せず、19歳のビリーと彼女の唯一のコラボレーターである実兄フィニアスの2人だけで制作されている。さらに、ビリー・アイリッシュは、日本時間4月30日の午前1時に新曲をリリースすることも発表している。



今回のリリースについて彼女は、自身のInstagramで「私のニュー・アルバム『Happier Than Ever』が7月30日に発売!これは私が今まで作ってきたものの中で一番お気に入りだから、みんなに聞いてもらうのがとても楽しみ。緊張もしてるけど、本当に聞いて欲しい。言葉では言い表せないんだけど、この作品ほどアルバムに愛を感じたことはないかも。私が感じていることを皆も思ってくれると嬉しいな。それと、新曲も金曜日に出すよ!あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ」とコメントしている。



この投稿をInstagramで見る BILLIE EILISH(@billieeilish)がシェアした投稿



<リリース情報>



ビリー・アイリッシュ

2ndアルバム『Happier Than Ever』



発売日;2021年7月30日(金)

=収録曲=

Getting Older

I Didnt Change My Number

Billie Bossa Nova

my future

Oxytocin

GOLDWING

Lost Cause

Halleys Comet

Not My Responsibility

OverHeated

Everybody Dies

Your Power

NDA

Therefore I Am

Happier Than Ever

Male Fantasy



ビリー・アイリッシュ日本特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/billie-eilish/