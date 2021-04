蒼井翔太らが感動のパフォーマンス！POS20周年記念イベントレポ

2021年4月24日(土)、『ファンタシースターオンライン』(以下、『PSO』)シリーズ20周年を記念したオーケストラコンサート「シンパシー2021」が開催され、蒼井翔太さん、有坂美香さん他豪華出演陣が感動のパフォーマンスを披露。今回はそのレポートをお届けする。



2000年12月21日、ドリームキャスト用ソフトとして初登場した『PSO』。日本で初めて成功した家庭用ゲーム機用オンラインゲームと言える作品で、第5回日本ゲーム大賞を受賞。現在は『ファンタシースターオンライン2』(以下、『PSO2』)として多くのユーザーに楽しまれている。



4月24日(土)に開催されたオーケストラコンサート「シンパシー2021」は、『PSO』シリーズのオーケストラコンサートで指揮を務めてきた天野正道氏、演奏に東京フィルハーモニー交響楽団を迎え、豪華出演者による歌唱もたっぷりと盛り込んだ3部構成。ナビゲーターを『PSO2』ハリエット役/シバ役の潘めぐみさんが務めた。

開催にあたっては、検温や手指消毒の徹底などの新型コロナウイルス感染防止対策がしっかりと実施された。



ステージ上のスクリーンでは、楽曲に沿って『PSO』シリーズのイベントシーンやプレイシーンを上映。20年間の思い出を振り返りながら、演奏や歌唱に聴き入るファンも多く見られた。



第1部:オーケストラパートは、ネットワークRPGの幕開けを彩った『PSO』から『ファンタシースターユニバース』にかけての3曲でスタート。続いては『PSO2』シリーズの数々の名曲が演奏され、『Elder & Luther Medley』ではテノールの高野二郎氏が力強くも美しい歌唱を披露。本公演が初演奏となるTVアニメ『PSO2 ジ・アニメーション』のテーマ曲では、荘厳なオーケストラ演奏とデジタルなビートの疾走感が重なり合い、会場の空気も熱を帯びていく。



さらに、フローレンス・マックネアーさんが伸びやかなハイトーンボイスで『Borderless』を、有坂美香さんが『Hello』を包容力のあるボーカルで歌い上げると、参加者からはひときわ大きな拍手が巻き起こった。



第2部:ライブパートでは雰囲気が一変し、ゲーム内のボーカル曲をラインアップ。トップバッターはTVアニメ『PSO2 ジ・アニメーション』で主人公・橘イツキを演じた蒼井翔太さん。心を込めて『Infinite potential』と『光の明日 ~POTENTIAL ABILITY~』を歌い上げると、それに応えるように青のサイリウムを揺らすファンの姿も。



続いて、桃井はるこさんが元気いっぱいにステージを駆け回りながら『レアドロ☆KOI☆恋!』を歌い、会場は一気にお祭りムードに! サビではファンも緑のサイリウムで合いの手を入れて楽しんでいた。

その熱気を引き継いだのは、『PSO』シリーズのイベントを盛り上げてきた光吉猛修さん。タオルを首に巻いたライブ仕様のいでたちで登場し、軽快なステップを踏みながら、『Burning Hearts ~炎のANGEL~』『Were ARKS!』をパワフルに熱唱した。



さらには本公演が初演奏となるTVアニメ『PSO2 エピソード・オラクル』のオープニング、エンディング3曲も披露され、ボーカルを務めるエイミー・ブラックシュレガーさんとファンが、手拍子でコール&レスポンスを行っていたのが印象的だった。



第3部ではふたたびオーケストラパートへ。『PSO2』エピソード4のボス戦BGM『Eden』、エピソード5のボス戦BGM『DINATIS Q VECIS & Over the Universe Medley』では、花れんさんのスケール感のある歌声と、スクリーンに映し出されるボス戦のプレイシーンが渾然一体となり、緊迫感あふれる決戦の場面へといざなう。



終盤には、エイミーさんと光吉さんが2人で『Dark To Light』を歌唱。『PSO2』の最終章であるエピソード6の名曲を、息の合ったハーモニーでドラマチックに歌い上げた。



トリを飾った1曲は、『PSO2』シリーズ最新作となる『PSO2 ニュージェネシス』のメインテーマ曲『A World Beyond The Sky』。花れんさんの伸びやかな歌声とともに、新たな世界の幕開けを感じさせてくれた。



鳴りやまないアンコールの拍手の中、光吉さん、フローレンスさん、エイミーさん、花れんさんがふたたび登場。シリーズ20周年への、そしてファンへの感謝を込めて、『PSO2』エピソード6のグランドエンディング曲『Thank You』を歌い上げ、約3時間にわたる公演を締めくくった。



「シンパシー2021」公演は2021年5月2日(日)23:59までストリーミング配信でも視聴可能。視聴を希望する場合は、販売ページにてストリーミング配信チケットを購入することで視聴可能だ。なお、チケットの販売は2021年5月2日(日)21:00までとなっている。



