見かけたら幸せになれるかも！？黄色いランボルギーニ・ウルスが元気に日本を縦断中

ランボルギーニ・ウルスが約1カ月をかけて日本を縦断する「UNLOCK ANY ROAD JAPAN」が、福岡を皮切りにスタートした。



新型コロナウイルスにより移動を制限される状況下、オフラインでの人との繋がりや新しいことにチャレンジする機会が減少し、自己表現をする場も少なくなっている。そんな今だからこそ、サーキットから山道、砂地、氷、砂利に至るまでどんな道も走行できるウルスで、日本でもあらたな道を切り拓き、自分を表現する新しい方法の発見や挑戦を恐れず、ニューノーマルな時代へ立ち向かう姿勢を示そうというプロジェクトだ。



【約1カ月をかけてランボルギーニ・ウルスが日本を縦断】(写真2点)



「UNLOCK ANY ROAD JAPAN」ではジャーナリストやメディアがリレー方式で日本を縦断する。福岡をスタートし、その後は広島、神戸、大阪、名古屋を通過し、日本海側を北上。そして北海道から仙台、横浜、東京へと各地のランボルギーニ正規ディーラーを発着点に全国を巡り、最終ゴールの東京・六本木「THE LOUNGE TOKYO」を目指す。日本縦断中に出会うこの国の美しさ、力強さなどの多くの魅力をオフィシャルサイトやSNSなどから様々な形で発信していく予定だ。



また、#URUSJAPAN、#ウルスジャパンをつけてTwitterやInstagramに日本縦断中のウルスの写真を投稿すると、「UNLOCK ANY ROAD JAPAN」オフィシャルサイトに投稿が紹介され、「URUSでつながる」をキーワードに日本全国を繋いでいく。



このアドベンチャーに使用されるのはURUS Pearl Capsule。これはアド・ペルソナムで選択できるウルス専用仕様で、”Giallo Inti”という鮮やかなイエローカラーをまとった車両は、さながら「幸せの黄色いウルス」。見る側にもきっと元気を与えてくれることだろう。





「UNLOCK ANY ROAD JAPAN」概要

「UNLOCK ANY ROAD JAPAN」は、2台のURUSで日本縦断を実施します。1台目にはメディア1名が乗車して各ルートを運転し、2台目には映像スタッフが同行と、最小限の人数で実施します。あわせてマスクの着用・3密の回避・手洗い・消毒等新型コロナウイルス感染症対策を徹底しています。



●スケジュール : 4月26日(月)~5月23日(日)

●ルート : 福岡→広島→神戸→大阪→名古屋→金沢→新潟→秋田→青森(大間)→北海道(札幌)→青森(八戸)→仙台→栃木(宇都宮)→横浜→東京

4/26-28 福岡-広島-神戸

4/29-5/1 神戸-大阪

5/2 大阪-京都

5/6-5/7 金沢-山形

5/8-5/10 山形-秋田

5/11-5/12 秋田-青森

5/13-5/15 青森-北海道

5/16-5/17 北海道-青森

5/18-5/20 青森-仙台

5/21-5/22 仙台-宇都宮

5/23 宇都宮-横浜-東京



●URUSでつながる : 4月26日(月)~5月23日(日)までの期間で、日本を縦断するウルスの写真を撮影し、TwitterやInstagramで#URUSJAPAN、#ウルスジャパン をつけて投稿してください。皆さんからの投稿写真で日本全国を繋げます。



●オフィシャルサイト: https://withlamborghinijapan.com/



※オフィシャルサイトにて、ルート内各地から画像、映像をお届けします。

※ルートや日程は変更となる場合がございます。最新情報は随時オフィシャルサイトにて発信されます。