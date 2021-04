ポルシェ×タグ・ホイヤー｜パートナー締結を祝してポップアップレストランバーをオープン

今年2月に締結したポルシェとタグ・ホイヤーのパートナーシップを祝し、東京都汐留にて、ポップアップレストランバー「TAG Heuer Café @ The Momentum by Porsche」が2021年4月24日〜2021年6月27日までの期間限定でオープンする。



【両社の世界観が絶妙にマッチした料理/ポルシェスペシャルエディションのタグホイヤー】(写真6点)



このポップアップでは、タグ・ホイヤーの本社があるスイスの料理「チーズフォンディュ風サンド」やフォトジェニックなデザート、そしてタグ・ホイヤーのロゴマークがラテアートされたオリジナルラテなど、双方のブランドイメージからインスピレーションを受けた特別な料理が用意されており、ポルシェとタグ・ホイヤー、両ブランドの世界観を感じながらリラックスすることができる。



また、特別なサービスとして、ポップアップレストランからタグ・ホイヤーの銀座ブティックまたはエスパス タグ・ホイヤー 銀座まで、ポルシェカーでの送迎サービスも実施される。レストランで味わった世界観のまま、実際のプロダクトに触れ、体験することができるのだ。なおこちらのサービスは予約制のため、レストラン予約時に申し出ることが必要となる。





タグ・ホイヤー カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ ポルシェスペシャルエディション

リファレンス : CBN2A1F.BA0643、自動巻き、キャリバー ホイヤー02 / 約80時間パワーリザーブ / ステンレススティール製ケース / ポルシェ刻印付きブラックセラミック製固定タキメーターベゼル / 100m防水 / アスファルトグレーのダイヤル / ケース径44mm / 時、分、秒、日付表示 / ステンレススティール製ブレスレット / スペシャルトラベルポーチ

価格:65万円(税抜)





なお、期間中、タグ・ホイヤーのブティックでは、創業160年を超えるブランドストーリーとともに「タグ・ホイヤー カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ ポルシェスペシャルエディション」を始めとする様々なモデルのフィッティング体験も行えるという。



また、ポップアップの他にもパートナーの締結を祝し、応募者の中から抽選で5組10名様に「タグ・ホイヤー エクスクルーシブ ポルシェ エクスペリエンス」が当選する「Forever Chasing Tomorrow」キャンペーンを実施している。詳細はこちらの応募フォームからご確認いただける。





TAG Heuer Café @ The Momentum by Porsche

開催期間 : 2021 年4月24日(土) ~ 2021年6月27日(日)

定休日:月曜定休

営業時間 : 平日ランチ 11:30am-15:00 (LO 14:00) ディナー17:30-20:00(LO 19:00)

土日祝ランチ11:30am-15:00 (LO 14:00) カフェ15:00-17:30、ディナー17:30-20:00 (LO 19:00)

住所 : 港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター1F

電話番号: 03-6280-6785

予約: https://restaurant.ikyu.com/104797

※新型コロナウイルス感染拡大により、店舗の営業内容が一時的に変更・休止となる場合がございます。詳しくは直接お電話でお問い合わせください。