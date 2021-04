RCサクセションのライブ盤が未発表ライヴ＋リハ音源12曲を加えて発売

RCサクセション・忌野清志郎50周年企画第4弾として、RCサクセションライブ盤『RHAPSODY』のハイレゾ音源・初のアナログとなる『RHAPSODY NAKED Deluxe Edition』をリリースする。



50周年企画第4弾では、RC作品の中でも唯一ハイレゾ化されてなかった1980年4月5日久保講堂でのライブ音源をリマスター。さらにオリジナルはCDのみで発売された『RHAPSODY NAKED』を初のハイレゾ音源、および初アナログ化している。



さらに今回は、1979年~1980年にRCが出演した各地のフェスやメディアでのスタジオライブから、選りすぐりの未発表ライブ音源と久保講堂のマルチテープより発掘されたリハーサル音源、全12曲を追加している。さらに限定版となるデラックス・エディションには『RHAPSODY NAKED』収録映像の音声をリマスター音源に差し替えたBlu-rayがプラスされる。



<アルバム情報>







RCサクセション

タイトル『RHAPSODY NAKED Deluxe Edition』



仕様:

【通常盤】3CD

発売日:2021年6月9日(水)

価格:4000円(税込)

*三方背BOX +紙ジャケ(ゲイトフォールドジャケ&シングル紙ジャケ)+44Pブックレット

【限定盤】3CD+1Blu-ray+3LP(180g重量盤)

*LP3枚入りジャケット+4 discトレイ+LPサイズブックレット+LPサイズケース

発売日:2021年7月7日(水)

価格:14000円(税込)



=収録内容(通常盤・限定盤共通)=

Disc1,2(CD)RHAPSODY NAKED 2021Remaster

Disc3(CD) Official Bootleg

ライナーノーツ:宗像和男+高橋RMB



<限定盤>のみ

Disc4(Blu-ray) ライブ映像(”NAKED”収録映像の音声をリマスター音源に差し替え)

3LP(180g重量盤)RHAPSODY NAKED 2021 Remaster



=収録曲=

【Disc1】(RHAPSODY NAKED 2021 Remaster)

1. Opening MC

2. よォーこそ

3. ロックン・ロール・ショー

4. エネルギー Oh エネルギー

5. ラプソディー

6. ボスしけてるぜ

7. まりんブルース

8. たとえばこんなラヴ・ソング

9. いい事ばかりはありゃしない

10. Sweet Soul Music~The Dock Of The Bay



【Disc2】(RHAPSODY NAKED 2021 Remaster)

1. エンジェル

2. お墓

3. ブン・ブン・ブン

4. ステップ!

5. スローバラード

6. 雨あがりの夜空に

7. 上を向いて歩こう

8. キモちE

9. 指輪をはめたい



[MUSICIANS]

RC サクセション:忌野清志郎(Vo)仲井戸麗市(G)小林和生(B)新井田耕造(Dr)G2(Key)

Guest Musicians:小川銀次(G)梅津和時(Sax)金子マリ(Vo)

Recorded at久保講堂 1980年4月5日







【Disc3】(Official Bootleg)

1. 雨あがりの夜空に

1979年7月17日放送NHK-FM『サウンドストリート 対決スタジオLIVE』

2. ステップ!

1979年7月17日放送NHK-FM『サウンドストリート 対決スタジオLIVE』

3. スローバラード

1979年7月17日放送NHK-FM『サウンドストリート 対決スタジオLIVE』

4. いい事ばかりはありゃしない

1980年4月5日「LIVE!!RCサクセション」 久保講堂リハーサル

5. お墓

1980年4月5日「LIVE!!RCサクセション」 久保講堂リハーサル

6. よォーこそ

1980年6月21日「HARUMIオールナイト・ロックショー80」

at 晴海オーディトリアム国際貿易センター

7. ブン・ブン・ブン

1980年6月21日「HARUMIオールナイト・ロックショー80」

at 晴海オーディトリアム国際貿易センター

8. ボスしけてるぜ

1980年6月21日「HARUMIオールナイト・ロックショー80」

at 晴海オーディトリアム国際貿易センター

9. エネルギー Oh エネルギー

1980年8月17日「JAPAN JAM 2」at 横浜スタジアム

10. 雨あがりの夜空に

1979年9月2日「第一回下北沢音楽祭」

11. いそがC

1980年12月25日「PLEASE Play it Loud」at 渋谷公会堂

12. ヒッピーに捧ぐ

1980年12月25日「PLEASE Play it Loud」at 渋谷公会堂



Guitar:小川銀次 on Track 01,02,03,04,05,10

Sax:梅津和時 on Track 04, 05, 06, 09

Horns:生活向上委員会on Track 11,12

Vocal:金子マリ on Track 04・美空どれみ on Track 01

*M-1,2,3,6,7,8,9,10:Licensed by NHK/NHK SERVICE CENTER,INC.

*M-11,12はオーディエンス録音のカセットテープ音源につき、お聞き苦しい箇所がございます。ご了承ください。

*Disc3の音源に関しては、RCサクセション50周年プロジェクト委員会の主導の元、選曲しております。



=LP収録曲=

SIDE-A

1. Opning MC

2. よォーこそ

3. ロックン・ロール・ショー

4. エネルギー Oh エネルギー



SIDE-B

1. ラプソディー

2. ボスしけてるぜ

3. まりんブルース

4. たとえばこんなラヴ・ソング



SIDE-C

1. いい事ばかりはありゃしない

2. Sweet Soul Music~The Dock Of The Bay

3. エンジェル



SIDE-D

1. お墓

2. ブン・ブン・ブン

3. ステップ!



SIDE-E

1. スローバラード

2. 雨あがりの夜空に

3. 上を向いて歩こう



SIDE-F

1. キモちE

2. 指輪をはめたい



忌野清志郎Official site:https://www.kiyoshiro.co.jp/