天野明原作による舞台「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE -episode of FUTURE-」のキービジュアルおよび、ボンゴレファミリーの守護者たちの“10年後ビジュアル”、追加キャスト情報が公開された。

「家庭教師ヒットマンREBORN!」を原作とした舞台のシリーズ最終章であり、前後編の2部構成で「未来編」のエピソードが描かれる「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE -episode of FUTURE-」。ビジュアルには竹中凌平扮する沢田綱吉を中心に、ニーコ扮するリボーン、仲田博喜扮する白蘭をはじめとしたキャラクターたちが登場している。

また追加キャストとして、「『家庭教師ヒットマンREBORN!』theSTAGE-vs VARIA partII-」に引き続き六道骸役を和田雅成、笹川京子役を伊藤優衣、三浦ハル役を本西彩希帆が担当。「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE -隠し弾（SECRET BULLET）-」から続投してXANXUS役を林田航平、S・スクアーロ役を高崎俊吾、ベルフェゴール役を大海将一郎、ディーノ役を山田ジェームス武が演じる。そしてフラン役には甲斐千尋、ラル・ミルチ役には新原ミナミがキャスティングされた。骸は映像で出演し、ラル・ミルチは前編のみ、XANXUS、S・スクアーロ、ベルフェゴール、フラン、ディーノは後編のみに登場する。

「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE -episode of FUTURE-」の「前編」は東京・天王洲 銀河劇場で7月16日から22日まで、大阪・サンケイホールブリーゼで8月6日から8日まで公演を実施。「後編」は天王洲 銀河劇場で7月27日から8月1日まで、サンケイホールブリーゼで8月13日から15日まで上演される。

「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE -episode of FUTURE-」

「前編」

日程：2021年7月16日（金）～22日（木・祝）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場



日程：2021年8月6日（金）～8日（日）

会場：大阪府 サンケイホールブリーゼ

「後編」

日程：2021年7月27日（火）～8月1日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場



日程：2021年8月13日（金）～15日（日）

会場：大阪府 サンケイホールブリーゼ

料金

一般：税込9000円

プレミアムチケット：税込1万2000円 ※限定グッズ（非売品）付き

スタッフ

演出・脚本：丸尾丸一郎（劇団鹿殺し）

キャスト

リボーン：ニーコ

沢田綱吉：竹中凌平

獄寺隼人：原嶋元久

山本武：山本涼介

笹川了平：上杉輝

ランボ：KIMERU

雲雀恭弥：北村健人

クローム髑髏：朝倉ふゆな

六道骸：和田雅成（映像出演）

笹川京子：伊藤優衣

三浦ハル：本西彩希帆

入江正一：佐伯亮

γ：岸本卓也

幻騎士：宮澤佑

グロ・キシニア：三好大貴

ジル：樋口裕太

ジンジャー・ブレッド：とまん

スパナ：富永勇也

ユニ：高橋紗妃

XANXUS：林田航平

S・スクアーロ：高崎俊吾

ベルフェゴール：大海将一郎

フラン：甲斐千尋

ディーノ：山田ジェームス武

ラル・ミルチ：新原ミナミ

桔梗：小坂涼太郎

ザクロ：塩口量平

デイジー：とまん

ブルーベル：藤綾近

白蘭：仲田博喜



アンサンブル：前川ゆう、藤綾近、内藤ぶり、牧野裕夢、兼松聖樹、降矢佳典

ほか

※高崎俊吾の高ははしごだか、崎はたつさきが正式表記。

(c)天野明/集英社 (c)『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE製作委員会