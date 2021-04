PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「GOLDEN WEEK SALE」が開催中だ。期間は5月12日まで。

「GOLDEN WEEK SALE」では、『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』を50%オフの2,640円で、『Ghost of Tsushima』を45%オフの4,174円で、『十三機兵防衛圏』を35%オフの6,420円で販売するなど、対象のタイトルや追加アイテムを最大80%オフで販売する。PS5版の『龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル』は30%オフの4,612円に割引中だ。