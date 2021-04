特別なポケモンに出会えるチャンス！吉野家で参加券をゲット

吉野家は、Niantic,Inc.およびポケモンが提供するスマートフォンゲーム『Pokémon GO』内で開催する「Pokémon GO Special Weekend(スペシャル・ウィークエンド)」の5月29日(土)参加券を、全国の吉野家店舗(一部店舗除く)で4月28日(水)11時から5月18日(火)20時まで配布する。



「Pokémon GO Special Weekend」とは、『Pokémon GO』で特別なポケモンに出会えるチャンスがいつもより増える限定イベント。



今回は4月28日(水)11時から5月18日(火)20時までの期間中、吉野家店舗で税込550円以上購入の上、レジにて「吉野家公式アプリ」から参加券専用バーコードを開いて店舗従業員に提示すると、参加券を取得することができる。

「参加券」にはプロモーションコードがついているため、参加券発券後48時間以内に自身で入手し、プロモーションコード入力ページからコードを登録してイベントに参加しよう。なお、参加券の取得は1日1回まで、期間中最大2回までとなる。



吉野家は2020年10月20日から全国店舗が『Pokémon GO』の「ポケストップ」や「ジム」としてゲーム内に登場中。この機会にぜひ吉野家店舗に足を運び、美味しく楽しく『Pokémon GO』を楽しもう!



