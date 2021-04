ブッチャー・ブラウン、新EPリリース＆先行シングル『Truck Fump』配信

カマシ・ワシントン、ギャラクティックなどの前座をつとめ、爆発的なライブパフォーマンスで知られるブッチャー・ブラウンが、新EP『ENCORE』を2021年6月4日にリリースする。



本作に収録されている5曲は、メジャーデビューアルバム『#KingButch』と同時期にレコーディングされたもの。バンドは「『ENCORE』は、『#KingButch』のセッションから生まれたた珠玉の音楽が詰め込まれています」とコメントしている。また、本アルバム収録曲より、ファーストシングル『Truck Fump』を先行配信。日本盤CDのみのボーナス・トラックとして収録されているが、初のデジタル・リリースとなる。



関連記事:カマシ・ワシントンも称賛、ブッチャー・ブラウンがメジャー移籍作を9月リリース





<リリース情報>







ブッチャー・ブラウン

『ENCORE』



発売日:2021年6月4日(金)

収録曲:

1. VA Noir

2. For My Love

3. Truck Fump

4. Aviation(Outro)

5. Hair Grease

配信URL:

https://jazz.lnk.to/ButcherBrown_ENCOREPR





先行シングル『Truck Fump』



配信URL:

https://jazz.lnk.to/ButcherBrown_TruckFumpPR







メジャーデビューアルバム『#KingButch』



配信URL:

https://jazz.lnk.to/ButcherBrown_KBPR

日本盤SHM-CD

品番:UCCO-1222

価格:2600円(税込)

収録曲:

1. フォンカデリカ

Fonkadelica

2. #KingButch

#KingButch

3. ブロード・ロック

Broad Rock

4. キャベッジ(DFC)

Cabbage (DFC)

5. ガム・イン・マイ・マウス

Gum In My Mouth

6. フロントライン(イントロ)

Frontline (Intro)

7. フロントライン

Frontline

8. 1992

1992

9. ラヴ・ロック

Love Lock

10. ホップスコッチ

Hopscotch

11. タイダル・ウェイヴ

Tidal Wave

12. フォー・ザ・シティft. フライ・アナキン

For The City feat. Fly Anakin

13. IDK

IDK

14. トラック・フランプ※

Truck Flump

15. アヴィエーション(アウトロ)※

Aviation (outro)

※日本盤ボーナス・トラック



ユニバーサル ミュージック公式サイト:

https://www.universal-music.co.jp/butcher-brown/