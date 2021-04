フラワーカンパニーズ、32年目の“バンドがあってよかった”夜

2021年4月23日(金)恵比寿LIQUID ROOMにて、フラワーカンパニーズがワンマン・ライヴ「フラカンが生まれた日 – 32周年記念ライヴ -」を行い、溜まりにたまったエネルギーを爆発させて集まったファンに明日を生きる活力を与えた。



ライブ当日、Twitterを開くと、盛大にバルーンが立ち上った。そう、今日はフラカンのバースデー。32年前、鈴木圭介(Vo)、グレートマエカワ(Ba)、竹安堅一(Gt)、ミスター小西(Dr)の4人が集まり、ここまで「メンバーチェンジ&活動休止一切なし」でやってきた彼ら。その記念日を祝うべく、リキッドルームには多くのファンが集結した。フロアは足元にラインが引かれ、それぞれの枠の中で鑑賞するスタイルとなっていた。







鈴木の「リキッドルーム! 最後までよろしくー!」との第一声から、竹安が思いっきり豪快にSGをかき鳴らして、「揺れる火」からライブがスタート。2020年12月にリリースしたニューアルバム『36.2℃』のオープニングを飾る曲だ。力強い小西のドラム、マエカワの躍動感溢れるベース、ステージ前に身を乗り出して歌う鈴木。フラカンをライブハウスで観ることができる喜びが冒頭から溢れんばかりに感じられた。



続く「いましか」では、小刻みに身体を揺らしていた観客がコーラスに合わせて右手を高々とステージに向けて突き上げる。ダイナミックかつ心情をリアルに描いた楽曲に早くも胸が熱くなる。







空気一変、「最後にゃなんとかなるだろう」では、会場中が弾けるように跳ねながら踊っている。「モンキー」はファンキーなギターリフ、ダンサブルなドラム、ベース、鈴木のブルースハープが絡み合い、赤いライティングも相まって最高にロックな瞬間だった。



MCで「今日でフラワーカンパニーズは32歳になりました!」と鈴木が告げると、会場中割れんばかりの大拍手が贈られた。ノイジーでオルタナティブなサウンドアプローチの「DIR OR JUMP」、「産声ひとつ」「丑三つのライダー」など、序盤は豪快にビートを叩きつけるダイナミックな楽曲が際立っていた。そんな流れの中で「深夜高速」が始まると、ファンは大切にじっと噛みしめながら聴き入っている様子だった。







中盤のMCでは結成32年についてのトークで「ハタチのときに……」と語り出した鈴木に、「正確にはまだ19歳ね」とマエカワから訂正が入り、鈴木は「19歳。いまはなき、名古屋市天白区のロイヤルホストではじめて顔を合わせてから32年。続くと思わなかったね」としみじみと振り返る。マエカワ曰く、「本当は結成もしてない」そうで、当初はスタジオに入りそれぞれが好きな曲を演奏してオリジナルを作るようになり、ライブを行い、カセットテープを作り、それがソニーの発掘担当者の耳に入り、「キミたち良いグルーヴだよ」と声を掛けられたことからデビューへとつながったという。



「俺たちは”グルーヴってなんだろう?”って。グローブしか知らんかったから(笑)」と、マエカワのダジャレが炸裂。鈴木が春めいたピンク色のオーバーオールを指さすと、「どんだけ今日を楽しみにしてウキウキしてたかわかるでしょ? 昨日、自分でアイロンかけたからね。早く起きちゃって2時間ぐらいしか寝てないんだから」との告白に、観客は笑いと共に大拍手。



さらに、鈴木が「もしもあのとき、フラワーカンパニーズをやってなかったらどういう人生を送っていたか?」とメンバーに聞いていくと、「ナゴヤドーム(バンテリンドーム ナゴヤ)に65試合ぐらいいるんじゃないかな? 職種はわからんけど」(マエカワ)「なるべく人に接しない仕事をしてると思う」(竹安)「世の中に出てリーダーシップを取りながら印刷会社で部長ぐらいまで登り詰めて…… ただ東京に来て15kgぐらい痩せたから東京にきてよかったです」(小西)と、三者三様のパラレルワールド(?)を披露。



そして鈴木についてはマエカワが、「フラカンやってなかったら君はソロシンガーやってたんじゃない?」と語り掛け、鈴木は「本当、よかったなあ、バンドがあって。”生きてます”って感じだもんね。どうもありがとう!」と、お客さんに感謝。もしフラカンをやってなかったら…… と言われても、聞いている方は全然想像できなかったので、やっぱり4人はなるべくして「フラワーカンパニーズ」になっているのだろう。







「元少年のうた」で演奏が再開すると、若々しくしなやかなアクションで歌う鈴木。そして、ここから”東京”がタイトルに入った曲を3連発。最新アルバムからの「こちら東京」をノスタルジックな音像で聴かせると、余韻が残るまま「東京ヌードポエム」へ。急き立てられるように早口でまくし立てる鈴木。演奏が進むにつれグングン上昇していく熱量、バンドは大きな熱球のごとくグルーヴの塊になって転がっていく。終盤で聴かせた竹安のエモーショナルなギター・ソロ、マエカワの生き物のようにうねるベース、小西の激しくもタイトなドラムが煽っていく演奏のカオス感は凄まじいのひと言。圧巻のド迫力に、曲が終わってからしばらく拍手が鳴り止まなかった。直後、静かに熱を冷ますように始まった「東京タワー」まで、バンドが歩んだ32年間の中にある”東京”が人間臭くドラマティックに表現された素晴らしいコーナーだった。







「世の中が不安なムードの中にも関わらず、こんなに来てくれてありがとうございます。32年、野音や武道館のときにすごく良い景色を見せてもらって。でも、今日もそれに匹敵する感じで、すごく嬉しいです」(竹安)



「もっともっとこれからもライブを長くやりたいし、音源も出したいし、欲張りですけど、みなさんのご協力あっての、フラワーカンパニーズ、もしくはミスター小西です。ありがとうございます」(小西)



「みんな同じ思いで、今日ライブができるありがたさをひしひしと感じながらやってます。本当は”21年普通の旅”っていうタイトルのツアーをしようと思ってたんだけど、どうやら普通の旅ができなそうだから、一応タイトルだけを発表しておきます(笑)。ただ、面白いことも考えているので、この後の2021年のフラカンもお楽しみください!」(マエカワ)



「メンバーチェンジなし! 活動休止一切なし! ヒット曲なしでもやめるつもりなし! 4人揃ってフラワーカンパニーズ!今日で32歳!」と鈴木が叫んで、ライブは後半へ。



「DO DO」「どろぼう」と続き、疾走するバンドと観客が1つになって盛り上がり、ライブアンセム「脳内百景」へ突入して、さらに沸騰するリキッドルーム。ラストは”おっさん おっさん おっさん おっさん”と繰り返すパンク・チューン「TEENAGE DREAM」を尖った演奏で叩きつけた。アンコールの「サヨナラBABY」では、大合唱の代わりに大きな拍手で応える観客たち。



「我々はまだ続きます! 色んなことはあるけど、バンドはある! だからライブはできる! 戻ってきますから。元気でいてください! また会いましょう!」(鈴木)



待ちわびたファンに最高の歌と演奏、トークで応えた2時間近くの熱くて楽しさ満載のライブ。32周年を迎えた4人の人間力に、”フラカンがいてよかった”と思えた夜だった。



photo by 吉田圭子



「フラカンが生まれた日 – 32周年記念ライヴ -」

2021年4月23日(金)恵比寿LIQUID ROOM

〈セットリスト〉

1. 揺れる火

2. いましか

3. 最後にゃなんとかなるだろう

4. モンキー

5. DIR OR JUMP

6. 産声ひとつ

7. 丑三つのライダー

8. 深夜高速

9. うたは誰のもの?

10. 履歴書

11. 元少年の歌

12. こちら東京

13. 東京ヌードポエム

14. 東京タワー

15. DO DO

16. どろぼう

17. 脳内百景

18. TEENAGE DREAM

アンコール

19. サヨナラBABY





<イベント情報>



「月刊フラカンFEVER 2021 vol.4」

TALK LIVE TO CELEBRATE KEISUKES BIRTHDAY 〜 鈴木圭介 魅力解剖 〜



2021年4月30日(金) 東京@新代田LIVE HOUSE FEVER

時間:open 18:30/start 19:00 ※生配信あり

出演:フラワーカンパニーズ

入場チケット料金:前売 2,800円(税込/ドリンク代別)

*配信視聴チケット料金:1,500円(税込)

※アーカイブ配信 〜2021年5月6日(木)23:59 まで

チケット発売:2021年4月18日(日)

*視聴チケット販売期間:2021年4月18日(日)〜5月6日(木)21:00



<ライブ情報>



フラワーカンパニーズ

ライブ「ふらっとフラカン・シリーズ 〜36.2℃〜」



=ツアー日程=

2021年5月15日(土) 沖縄@那覇Output

2021年5月20日(木) 愛知@名古屋 Electric Lady Land

2021年5月22日(土) 広島@Live space Reed

2021年5月23日(日) 福岡@小倉FUSE

2021年5月25日(火) 兵庫@神戸VARIT.

2021年6月17日(木) 北海道@札幌PLANT

2021年6月27日(日)茨城@水戸ライトハウス



チケット料金(全公演共通):4400円(税込/ドリンク代別)

5月公演一般チケット発売:4月25日(日)

6月公演一般チケット発売:5月16日(日)



フラワーカンパニーズオフィシャルサイト:http://www.flowercompanyz.com/