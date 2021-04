NIGHT BEATS、ニューアルバムより「Revolution」MV公開

NIGHT BEATSが2021年6月9日に発売する新アルバム『Outlaw R&B』より、収録曲「Revolution」のMVを公開した。



5枚目のアルバム『Outlaw R&B』はサイケデリックでR&Bを取り入れたガレージ・ロック・サウンドを持つ作品。「このアルバムはボーダーレスで自由、そして追放され忘れ去られた人たちの為の音楽だ」とバンドのフロントマン、Danny "Lee Blackwell"は語っている。本作品はロンドンをベースとするレーベル、Fuzz Club Recordsよりリリースとなる。



<リリース情報>







NIGHT BEATS

『OUTLAW R&B』



発売日:2021年6月9日(水)

品番:FC140CDJ[CD / 国内流通仕様]

定価:2300円(税抜)

発売元:ビッグ・ナッシング / ウルトラ・ヴァイヴ

収録曲:

1. Stuck in the Morning

2. Revolution

3. New Day

4. Hell In Texas

5. Thorns

6. Never Look Back (feat. Robert Levon Been)

7. Shadow

8. Crypt

9. Cream Johnny

10. Ticket

11. Holy Roller