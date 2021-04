モリッシーのマネージャー、『ザ・シンプソンズ』パロディに苦情「彼を侮辱している」

モリッシーのマネージャーであるピーター・カーチスは、米現地時間2021年4月18日に放送された『ザ・シンプソンズ』のエピソード「Panic On the Streets of Springfield,」の放送後に、「ザ・シンプソンズはモリッシーを中傷している。妙な方法で明確に苦痛を与えようとしているようだ」と語った。



ザ・スミスの元フロントマンであるモリッシーのマネージャーは、ローリングストーン誌のインタビューに対し、ザ・シンプソンズでの彼のパロディは彼を侮辱していると語った。



米現地時間2021年4月18日、ザ・シンプソンズの「Panic On the Streets of Springfield,」というエピソードが放送された。そこに登場する、過激なヴィーガンかつ、ザ・スナフズ(The Snuffs)というバンドの元フロントマンのイギリス人ミュージシャンであるクウィルビー(声優はベネディクト・カンバーバッチ)にリサが夢中になるという話だ。



クウィルビーは最初、リサにもっと厭世的で皮肉な態度を取らせようとするイマジナリーフレンドとして登場し、『Humburger Homicide』や『Everyone Is Horried Except Me (And Possibly You)』というタイトルのパロディ曲(フライト・オブ・ザ・コンコルドのブレット・マッケンジーによる作曲)を歌っていた。リサが本物のクウィルビーを見るためにザ・スナフズのコンサートに行くと、実物はガサツで、ヴィーガンではない外国人恐怖症の男であった、というエピソードである。



このエピソードの放送後、モリッシーのFacebookページに彼のマネージャーであるピーター・カーチスからの投稿があり、「ザ・シンプソンズは、くだらない論争を巻き起こし、悪意のある噂を撒き散らそうとしている」、「モリッシーをパロディしたキャラクターを具体的な説明もなしにレイシストとして描いている」と批判した。ザ・シンプソンズとその放送局のFOXは、この投稿に対してすぐには反応しなかった。



ローリングストーン誌のインタビューに対しカーチスは、「どの記事を見ても、正しくない描写やザ・シンプソンズが行なったことについて語ってないというのはおかしなこと。ザ・シンプソンズは何人かのアーティストをごちゃ混ぜにしてパロディしているので、訴えるということはしません。しかし、あのエピソードがどれだけ侮辱的だったかということについては誰も話していないのです。モリッシーはまだ厳格なヴィーガンであり、動物の権利に対する彼の信念は、彼そのものを表すようなものです」と、語った。



カーチスは、現段階で法的な手段を取ることは考えていないというが、いくつかの選択肢を検討しているとも語った。カーチスはさらに「放送や出版の業界が、真実よりも視聴者数や読者数の方ばかり気にしているということは嘆かわしいことです。ザ・シンプソンズは明らかに人を傷つけており、妙な方法で特定の人に苦痛を与えようとしていると考えています。モリッシー自身がこのエピソードを見たかは分かりませんが、彼が見ていないことを心から祈っています」と、語った。



また、「最新のシングルではテルマ・ヒューストンと共に歌い、ジェイムズ・ボールドウィンの支持者で、自身のバンドに3人のラテン系を含んでいるモリッシーがなぜレイシストと呼ばれなければいけないのか、理解に苦しみます。その根拠はどこにあるのでしょうか? 彼がテロリストや過激派勢力を嫌いかと聞かれれば、もちろんそうでしょう。彼が2010年に中国人たちの食品市場は動物の権利を侵していると非難したかと聞かれても、その通りだとしか言えません」と続けた。



事実、モリッシーの議論を呼ぶような発言や行動は頻繁に取り上げられてきた。2010年には中国の食品市場での動物の扱いに対し、中国人たちを「人類の亜種」と表現した。さらに最近では、極右政党のフォー・ブリテンへの支持を表明し、ザ・トゥナイト・ショーへは同政党のピンバッジを装着して出演している。



