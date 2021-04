6月12日と7月17日の2日間に「RSD Drops」として開催されるレコードの祭典「RECORD STORE DAY 2021」のラインナップ第2弾が発表された。

「RECORD STORE DAY」は毎年全世界で同時に展開されるアナログレコードの普及を目的としたイベントで、今年は6月12日と7月17日に「RECORD STORE DAY 2021」限定盤がリリースされる。今回発表された第2弾アイテムは全61作品。OMIこと登坂広臣(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)の「ANSWER...SHADOW」、BABYMETALの「BABYMETAL」「METAL RESISTANCE」「METAL GALAXY」、lyrical schoolの「Wonderland」、the LOW-ATUSの「旅鳥小唄」、永原真夏の「春のファンファーレ / 輝けチャーハン」、川島明(麒麟)の「where are you / 若者のすべて」、鈴木真海子(chelmico)の「Deep green」などがリリースされる。

「RSD Drops」第2弾リリースタイトル

6月12日発売

LP

・杏里「ANRI Voice to Voice」

グッズ

・ナイジェルグラフ「ナイジェルグラフ×RECORD STORE DAY 2021 12"スリップマット」

・ナイジェルグラフ「ナイジェルグラフ×RECORD STORE DAY 2021 7"スリップマット」

・ナイジェルグラフ「ナイジェルグラフ×RECORD STORE DAY 2021 トートバッグ」

・ナイジェルグラフ「ナイジェルグラフ×RECORD STORE DAY 2021 Tシャツ」

・マムアン「マムアン×RECORD STORE DAY 2021 12"スリップマット」

・マムアン「マムアン×RECORD STORE DAY 2021 7"スリップマット」

・マムアン「マムアン×RECORD STORE DAY 2021 トートバッグL」

・マムアン「マムアン×RECORD STORE DAY 2021 トートバッグS」

・マムアン「マムアン Tシャツ」

7月17日発売

7inch

・バーバラ・アクリン / Young Holt Unlimited「AM I Same Girl / Soulful Strut」

・Bohannon「The Groove I Feel(Edit) / Zulu」

・Boobie Knight & The Universal Lady「The Lovomaniacs(Sex) / April」

・ハイゼア・ドン・ウォーカー「Poo-Jo / Dear Prudence」

・ジャッキー・ウィルソン「It Only Happens When I Look At You / Because Of You」

・KEITH「HONOLULU NIGHTS / KING KAMEHAMEHA」

・Mr.ふぉるて「幸せでいてくれよ / 途方に暮れても生きていく」

・NON BAND「Vibration Army / Home」

・O'CHAWANZ「EARTH / SPARK!!」

・SPENSR「Virgin Hair feat. さとうもか / PATIENCE」

・The Cabins「Mura / Li Ma Li」

・The Chi-Lites「Go Away Dream / One Man Band」

・the Loupes「グレイトサツマイモ / 太陽のベッド」

・TOKYO NO.1 SOUL SET「止んだ雨のあとEP」

・Vaughan Mason & Crew「Bounce, Rock, Skate, Roll」

・稲村一志「恋は急ぎ足」

・今井優子「愛は彼方 / さよならを言わせて~Let me say good-bye~」

・川島明「where are you / 若者のすべて」

・グレンフェル / マニュエル・ビアンヴニュ「KEEP IT GOIN' / NORTH MARINE DRIVE」

・後藤輝基 / レイザーラモンRG「悲しみSWING / アクアマリンのままでいて」

・三遊亭円丈「恋のホワン・ホワン / 恋のリハビリテーション」

・庄野真代「皆殺しのハレルヤ / 夜明けのヒーロー」

・ツチヤニボンド「にっぽん昔ばなし / Fall In Love」

・永原真夏「春のファンファーレ / 輝けチャーハン」

・なんちゃらアイドル「PansyとDaisy / 今夜、全てのBarで」

12inch

・ENVii GABRIELLA「ENGAB EP」

・Gangway「SITTING IN THE PARK」

・OMI「ANSWER...SHADOW」

・U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS「たのしみ」

・XOXO EXTREME「Le carnaval des animaux -動物学的大幻想曲-」

・Ikkubaru「コード・アンド・メロディーズ」

・Gangway「ザ・ツイスト」

・冗談伯爵「ONE」

・Brother Zulu「ブラザー・ズールー」

・リンダ&マーヤ「LIFE IS ACTION」

LP

・BABYMETAL「BABYMETAL」

・BABYMETAL「METAL RESISTANCE」

・BABYMETAL「METAL GALAXY」

・lyrical school「Wonderland」

・Mr.Big「Lean Into It(30th Anniversary Edition)」

・the LOW-ATUS「旅鳥小唄」

・朝倉さや「古今唄集 Future Trax BEST~黒盤~」

・久保田麻琴と夕焼け楽団「サンセット・ギャング」

・久保田麻琴と夕焼け楽団「ハワイ・チャンプルー」

・久保田麻琴と夕焼け楽団「ディキシー・フィーバー」

・サワディー「Swaltz」

・鈴木真海子「Deep green」

・藤村美樹「夢恋人」

・夜の本気ダンス「PHYSICAL」

カセットテープ

・サワディー「Swaltz」

7inch+CD

・鈴木祥子「GOD Can Crush Me.」

※OMIの「O」はストローク符号付きが正式表記。