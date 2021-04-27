6月12日と7月17日の2日間に「RSD Drops」として開催されるレコードの祭典「RECORD STORE DAY 2021」のラインナップ第2弾が発表された。
「RECORD STORE DAY」は毎年全世界で同時に展開されるアナログレコードの普及を目的としたイベントで、今年は6月12日と7月17日に「RECORD STORE DAY 2021」限定盤がリリースされる。今回発表された第2弾アイテムは全61作品。OMIこと登坂広臣（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）の「ANSWER...SHADOW」、BABYMETALの「BABYMETAL」「METAL RESISTANCE」「METAL GALAXY」、lyrical schoolの「Wonderland」、the LOW-ATUSの「旅鳥小唄」、永原真夏の「春のファンファーレ / 輝けチャーハン」、川島明（麒麟）の「where are you / 若者のすべて」、鈴木真海子（chelmico）の「Deep green」などがリリースされる。
「RSD Drops」第2弾リリースタイトル
6月12日発売
LP
・杏里「ANRI Voice to Voice」
グッズ
・ナイジェルグラフ「ナイジェルグラフ×RECORD STORE DAY 2021 12"スリップマット」
・ナイジェルグラフ「ナイジェルグラフ×RECORD STORE DAY 2021 7"スリップマット」
・ナイジェルグラフ「ナイジェルグラフ×RECORD STORE DAY 2021 トートバッグ」
・ナイジェルグラフ「ナイジェルグラフ×RECORD STORE DAY 2021 Tシャツ」
・マムアン「マムアン×RECORD STORE DAY 2021 12"スリップマット」
・マムアン「マムアン×RECORD STORE DAY 2021 7"スリップマット」
・マムアン「マムアン×RECORD STORE DAY 2021 トートバッグL」
・マムアン「マムアン×RECORD STORE DAY 2021 トートバッグS」
・マムアン「マムアン Tシャツ」
7月17日発売
7inch
・バーバラ・アクリン / Young Holt Unlimited「AM I Same Girl / Soulful Strut」
・Bohannon「The Groove I Feel（Edit） / Zulu」
・Boobie Knight & The Universal Lady「The Lovomaniacs（Sex） / April」
・ハイゼア・ドン・ウォーカー「Poo-Jo / Dear Prudence」
・ジャッキー・ウィルソン「It Only Happens When I Look At You / Because Of You」
・KEITH「HONOLULU NIGHTS / KING KAMEHAMEHA」
・Mr.ふぉるて「幸せでいてくれよ / 途方に暮れても生きていく」
・NON BAND「Vibration Army / Home」
・O'CHAWANZ「EARTH / SPARK!!」
・SPENSR「Virgin Hair feat. さとうもか / PATIENCE」
・The Cabins「Mura / Li Ma Li」
・The Chi-Lites「Go Away Dream / One Man Band」
・the Loupes「グレイトサツマイモ / 太陽のベッド」
・TOKYO NO.1 SOUL SET「止んだ雨のあとEP」
・Vaughan Mason & Crew「Bounce, Rock, Skate, Roll」
・稲村一志「恋は急ぎ足」
・今井優子「愛は彼方 / さよならを言わせて～Let me say good-bye～」
・川島明「where are you / 若者のすべて」
・グレンフェル / マニュエル・ビアンヴニュ「KEEP IT GOIN' / NORTH MARINE DRIVE」
・後藤輝基 / レイザーラモンRG「悲しみSWING / アクアマリンのままでいて」
・三遊亭円丈「恋のホワン・ホワン / 恋のリハビリテーション」
・庄野真代「皆殺しのハレルヤ / 夜明けのヒーロー」
・ツチヤニボンド「にっぽん昔ばなし / Fall In Love」
・永原真夏「春のファンファーレ / 輝けチャーハン」
・なんちゃらアイドル「PansyとDaisy / 今夜、全てのBarで」
12inch
・ENVii GABRIELLA「ENGAB EP」
・Gangway「SITTING IN THE PARK」
・OMI「ANSWER...SHADOW」
・U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS「たのしみ」
・XOXO EXTREME「Le carnaval des animaux -動物学的大幻想曲-」
・Ikkubaru「コード・アンド・メロディーズ」
・Gangway「ザ・ツイスト」
・冗談伯爵「ONE」
・Brother Zulu「ブラザー・ズールー」
・リンダ＆マーヤ「LIFE IS ACTION」
LP
・BABYMETAL「BABYMETAL」
・BABYMETAL「METAL RESISTANCE」
・BABYMETAL「METAL GALAXY」
・lyrical school「Wonderland」
・Mr.Big「Lean Into It（30th Anniversary Edition）」
・the LOW-ATUS「旅鳥小唄」
・朝倉さや「古今唄集 Future Trax BEST～黒盤～」
・久保田麻琴と夕焼け楽団「サンセット・ギャング」
・久保田麻琴と夕焼け楽団「ハワイ・チャンプルー」
・久保田麻琴と夕焼け楽団「ディキシー・フィーバー」
・サワディー「Swaltz」
・鈴木真海子「Deep green」
・藤村美樹「夢恋人」
・夜の本気ダンス「PHYSICAL」
カセットテープ
・サワディー「Swaltz」
7inch＋CD
・鈴木祥子「GOD Can Crush Me.」
※OMIの「O」はストローク符号付きが正式表記。