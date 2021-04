◆ 試合前後にパフォーマンス披露



DeNAは27日、5月7日から始まる阪神3連戦を対象に行う女性向けイベント『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2021 Supported by ありあけハーバー』にて、シンガーソングライターのMay J.さんとヴォーカルユニットのCASPELさんがスペシャルゲストとして来場することを発表した。



May J.さんは7日(金)第1戦の試合前セレモニー『Royal“Bay”Party Ceremony』にて「Let It Go~ありのままで~」と国家独唱を披露する予定で、「私の地元横浜で皆さんと一緒に横浜DeNAベイスターズを応援することができ、大変光栄です!まだまだ大変な状況が続いていますが、選手の皆さん、そして球場へお越しいただく皆さんにパワーを届けられるよう精一杯歌いたいと思います!」と球団を通じてコメントした。



一方、東宝芸能から誕生した女優8名によるヴォーカルユニット・CASPELさんは、デーゲーム開催となる9日(日)第3戦の試合前セレモニーで球団歌『熱き星たちよ』の歌唱、試合後ショータイム『Royal“Bay”Party Show Time』でミュージカルショーを披露する予定。「試合前セレモニーでは勝利を願って力強く歌わせて頂きます。また、試合後では当日の試合結果が物語にも関わってくる連動感のあるパフォーマンスを行い、横浜DeNAベイスターズファンの皆さまにも共感頂けるような世界観を繰り広げる予定です。ご期待ください!」とファンへ呼びかけた。



『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL』は2015年から始まった恒例イベントで、試合当日は女性来場者に毎年異なるデザインのスペシャルユニフォームを着用してもらう他、女性に特化した企画が実施されるスペシャルイベント。今年は「Royal“Bay”Party」をテーマに掲げ、いつもとは一味違う雰囲気で女性ファンをおもてなしする。