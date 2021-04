BABYMETAL、アルバム過去三作をアナログリリース

BABYMETALが「RECORD STORE DAY」に初参加し、2021年7月17日にこれまで発売したスタジオアルバム3作品を限定仕様で発売する。



「RECORD STORE DAY」(以下、RSD)は、2008年から始まり世界23カ国で数千を数えるレコードショップが参加を表明しているレコード文化の祭典。レコードストアの文化を祝い、独立した小売店舗を活性化するため、数多くのアーティストが一体となり、貴重なRSD限定盤のアナログレコードやグッズなどのリリースを行っているほか、世界各地で様々なイベントが開催されている。同イベントに、結成10周年を迎えたBABYMETALが初参加。これまで発売したスタジオアルバム3作品(1stアルバム『BABYMETAL』〜3rdアルバム『METAL GALAXY』をRSD限定仕様で7月17日(土)に発売。全3タイトルともレコード盤面全体にアルバムアートワークが色鮮やかにプリントされたピクチャーレーベル仕様の2枚組で、クリアジャケットに収められたスペシャルなアイテムとなっている。



<リリース情報>



BABYMETAL

RECORD STORE DAY限定アナログ盤全3タイトル



発売日:2021年7月17日(土)



『BABYMETAL(RECORD STORE DAY限定盤)』

価格:6000円 (税抜)

12inchアナログ盤(2枚組) / 33 1/3 RPM

[SIDE1]

1.BABYMETAL DEATH

2.メギツネ

3.ギミチョコ!!

4.いいね!

[SIDE2]

1.紅月 - アカツキ -

2.ド・キ・ド・キ☆モーニング

3.おねだり大作戦

[SIDE3]

1.4の歌

2.ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

3.Catch me if you can

[SIDE4]

1.悪夢の輪舞曲

2.ヘドバンギャー!!

3.イジメ、ダメ、ゼッタイ



『METAL RESISTANCE(RECORD STORE DAY限定盤)』

価格:6000円 (税抜)

12inchアナログ盤(2枚組) / 33 1/3 RPM

[SIDE1]

1.Road of Resistance

2.KARATE

3.あわだまフィーバー

[SIDE2]

1.ヤバッ!

2.Amore - 蒼星 -

3.META!メタ太郎

[SIDE3]

1.シンコペーション

2.GJ!

3.Sis. Anger

[SIDE4]

1.NO RAIN, NO RAINBOW

2.Tales of The Destinies

3.THE ONE



『METAL GALAXY(RECORD STORE DAY限定盤)』

価格:6000円 (税抜)

12inchアナログ盤(2枚組) / 33 1/3 RPM

[SIDE1]

1.FUTURE METAL

2.DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

3.Elevator Girl

4.Shanti Shanti Shanti

[SIDE2]

1.Oh! MAJINAI (feat. Joakim Brodén)

2.Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

3.↑↓←→BBAB

4.Night Night Burn!

[SIDE3]

1.IN THE NAME OF

2.Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

3.PA PA YA!! (feat. F.HERO)

4.BxMxC

[SIDE4]

1.Kagerou

2.Starlight

3.Shine

4.Arkadia



