ブシロードが展開するプロジェクト「D4DJ(ディーフォーディージェー)」のコミカライズ作品「D4DJ-The Starting of Photon Maiden-」1巻が、本日4月26日に発売された。

水島精二と森江美咲がシナリオ、紅野あつが漫画を手がける同作は、オーディションで選抜された実力派ユニット・Photon Maidenを主人公にしたオリジナルストーリー。出雲咲姫、新島衣舞紀、花巻乙和、福島ノアのメンバー4人の日常が描かれる。同作はマガジンポケットにて連載中だ。

また同じく「D4DJ」のコミカライズとなる「D4DJ-The story of Happy Around!-」1巻、「D4DJ-4コマmix!-」1巻も本日発売。倉崎もろこが描く「D4DJ-The story of Happy Around!-」は、アニメ「D4DJ First Mix」をもとに、愛本りんく、明石真秀、大鳴門むに、渡月麗の成長が、しろくまが描く「D4DJ-4コマmix!-」は、Happy Around!をはじめとした全6ユニットの日常が綴られた。ともに月刊ブシロード(ブシロードメディア)にて連載中。

なお「D4DJ-The story of Happy Around!-」と「D4DJ-4コマmix!-」には、ゲーマーズとアニメイトにて購入特典を用意。またアニメイトでは、2冊連動購入特典として愛本りんく役の西尾夕香による音声特典が配布される。