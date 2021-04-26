「プリティーシリーズ」の10周年記念イベント「Pretty series 10th Anniversary Pretty Festival」の追加出演者が発表された。

5月22日・23日に千葉・幕張イベントホールで全3公演が開催される「Pretty series 10th Anniversary Pretty Festival」。本日追加出演者として、「プリティーリズム・オーロラドリーム」の主人公・春音あいら役の阿澄佳奈、「プリティーリズム・ディアマイフューチャー」の主人公・上葉みあ役の大久保瑠美、「プリティーリズム・レインボーライブ」の主人公・彩瀬なる役の加藤英美里の全公演への出演が明らかになった。また「キラッとプリ☆チャン」で輝イブ役を務める指出毬亜も、全公演への参加が決定。さらに当初23日公演のみ出演予定だった山下七海が、22日公演にも出演する。

併せて「プリティーシリーズ」の歴代主人公が集結したイベントビジュアルがお披露目に。アニメ「キラッとプリ☆チャン」のキャラクターデザインを手がける満田一による応援イラストも公開された。なお会場チケットの2次先行抽選販売が、本日4月26日から5月5日までチケットぴあで実施中だ。

「Pretty series 10th Anniversary Pretty Festival」

会場：千葉県 幕張イベントホール

料金：9900円（3歳未満入場不可、全席指定）

日時：2021年5月22日（土）夜の部 16:30開場 / 18:00開演

出演：阿澄佳奈（春音あいら役）、大久保瑠美（上葉みあ役）、加藤英美里（彩瀬なる役）、茜屋日海夏（真中らぁら役 / 金森まりあ役）、芹澤優（南みれぃ役 / 赤城あんな役）、久保田未夢（北条そふぃ役 / 萌黄えも役）、斎賀みつき（紫京院ひびき役 / ソルル役）、赤崎千夏（ファルル役）、佐藤あずさ（緑風ふわり役 / ファララ・ア・ラーム役）、田中美海（真中のん役 / ラビリィ役）、大森日雅（月川ちり役 / メルパン役）、山下七海（太陽ペッパー役 / キラッCHU役）、山本希望（北条コスモ役）、伊藤かな恵（赤井めが姉ぇ役）、伊達朱里紗（夢川ゆい役）、大地葉（虹色にの役）、山田唯菜（幸多みちる役）、朝日奈丸佳（華園しゅうか役）、山下誠一郎（夢川ショウゴ役）、小林竜之（三鷹アサヒ役）、土田玲央（高瀬コヨイ役）、河合健太郎（シンヤ役）、鵜澤正太郎（ウシミツ役）、林鼓子（桃山みらい役）、厚木那奈美（青葉りんか役）、森嶋優花（紫藤める役）、徳井青空（黒川すず役）、佐々木李子（だいあ役）、指出毬亜（輝イブ役）、山村響（ルルナ役）

日時：2021年5月23日（日）昼の部 12:00開場 / 13:30開演

出演：阿澄佳奈（春音あいら役）、大久保瑠美（上葉みあ役）、加藤英美里（彩瀬なる役）、茜屋日海夏（真中らぁら役 / 金森まりあ役）、山北早紀（東堂シオン役）、澁谷梓希（ドロシー・ウェスト役）、若井友希（レオナ・ウェスト役 / 緑川さら役）、牧野由依（黒須あろま役）、渡部優衣（白玉みかん役）、真田アサミ（ガァルル役）、斎賀みつき（紫京院ひびき役 / ソルル役）、赤崎千夏（ファルル役）、佐藤あずさ（緑風ふわり役 / ファララ・ア・ラーム役）、田中美海（真中のん役 / ラビリィ役）、大森日雅（月川ちり役 / メルパン役）、山下七海（太陽ペッパー役 / キラッCHU役）、山本希望（北条コスモ役）、伊藤かな恵（赤井めが姉ぇ役）、伊達朱里紗（夢川ゆい役）、大地葉（虹色にの役）、山田唯菜（幸多みちる役）、朝日奈丸佳（華園しゅうか役）、山下誠一郎（夢川ショウゴ役）、小林竜之（三鷹アサヒ役）、土田玲央（高瀬コヨイ役）、河合健太郎（シンヤ役）、鵜澤正太郎（ウシミツ役）、林鼓子（桃山みらい役）、厚木那奈美（青葉りんか役）、森嶋優花（紫藤める役）、徳井青空（黒川すず役）、佐々木李子（だいあ役）、ファイルーズあい（輝アリス役）、指出毬亜（輝イブ役）、山村響（ルルナ役）

日時：2021年5月23日（日）夜の部 16:30開場 / 18:00開演

出演：阿澄佳奈（春音あいら役）、大久保瑠美（上葉みあ役）、加藤英美里（彩瀬なる役）、茜屋日海夏（真中らぁら役 / 金森まりあ役）、山北早紀（東堂シオン役）、澁谷梓希（ドロシー・ウェスト役）、若井友希（レオナ・ウェスト役 / 緑川さら役）、牧野由依（黒須あろま役）、渡部優衣（白玉みかん役）、真田アサミ（ガァルル役）、斎賀みつき（紫京院ひびき役 / ソルル役）、赤崎千夏（ファルル役）、佐藤あずさ（緑風ふわり役 / ファララ・ア・ラーム役）、田中美海（真中のん役 / ラビリィ役）、大森日雅（月川ちり役 / メルパン役）、山下七海（太陽ペッパー役 / キラッCHU役）、山本希望（北条コスモ役）、伊藤かな恵（赤井めが姉ぇ役）、伊達朱里紗（夢川ゆい役）、大地葉（虹色にの役）、山田唯菜（幸多みちる役）、朝日奈丸佳（華園しゅうか役）、山下誠一郎（夢川ショウゴ役）、小林竜之（三鷹アサヒ役）、土田玲央（高瀬コヨイ役）、河合健太郎（シンヤ役）、鵜澤正太郎（ウシミツ役）、林鼓子（桃山みらい役）、厚木那奈美（青葉りんか役）、森嶋優花（紫藤める役）、徳井青空（黒川すず役）、佐々木李子（だいあ役）、ファイルーズあい（輝アリス役）、指出毬亜（輝イブ役）、山村響（ルルナ役）

※赤崎千夏の崎はたつさきが正式表記

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