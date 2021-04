宿敵と邂逅！ アニメ『擾乱』第四話先行カット＆あらすじ

2021年4月6日(火)25:34より日本テレビほかにて放送がスタートするオリジナルアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』の第4話先行カットが到着!



本作はブシロード・日本テレビ・タツノコプロなどによるメディアミックス作品としてのオリジナルアニメーション。

アニメーション制作はBAKKEN RECORD、監督を工藤進が務め、キャラクターデザインを小宮山楓乃が担当。

徳川慶喜が絶対権力を維持し、江戸時代と科学が混ざり合う独特な発展を遂げた明治時代の日本を舞台に物語が展開していく。



第一章「愛と悲しみの山河」では、政権打倒を目論む反体制派組織「クチナワ」の駆除を任された、徳川政府の闇組織「鵺」に所属する雪村咲羽(CV:三森すずこ)が家族の仇を討つために争いに巻き込まれながらも、蛇埜目を探し出そうと戦い抜く姿が描かれていく。

4月27日放送の第4話のくわしいあらすじはこちら!



<第一章 愛と悲しみの山河/四話「機密事項〇九九クチナワ」」>

浅陽を連れ去ったのは、仇敵・蛇埜目だった。救出に向かう雪村を、力ずくで止めようとする仁。だが月城の裏切りによって雪村も拉致されてしまう。ついに蛇埜目と邂逅(かいこう)した雪村は激昂し、刃を抜く。



(C) 擾乱製作委員会