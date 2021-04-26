河本ほむら・尚村透原作による「映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット」のオープニング映像が公開された。

「映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット」は学内のヒエラルキーがギャンブルの強さだけで決まる私立百花王学園に、2年前に退学処分を受けた“最凶最悪のギャンブラー”視鬼神真玄が舞い戻ったことから動き出す物語。公開された映像ではドラマと映画「賭ケグルイ」のオープニングテーマだったPassCodeの楽曲「一か八か」のメロディとともに、浜辺美波演じる蛇喰夢子、高杉真宙演じる鈴井涼太、森川葵演じる早乙女芽亜里、松田るか演じる皇伊月、さらに池田エライザ演じる桃喰綺羅莉、岡本夏美演じる西洞院百合子、松村沙友理（乃木坂46）演じる夢見弖ユメミら生徒会の面々が登場する。また黒い羽根が落ちる中で1人舞う、藤井流星演じる視鬼神の姿も映された。

「映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット」の公開は予定されていた4月29日から、新型コロナウイルス感染拡大と、4都府県への緊急事態宣言の発令に伴い延期された。新たな公開日は、決定し次第映画公式サイトとSNSで告知される。

「映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット」

スタッフ

原作：河本ほむら・尚村透（掲載 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊）

監督：英勉

脚本：高野水登、英勉

配給：ギャガ

キャスト

浜辺美波、高杉真宙、藤井流星（ジャニーズWEST）、松田るか、岡本夏美、柳美稀、松村沙友理（乃木坂46）、小野寺晃良、池田エライザ、中村ゆりか、三戸なつめ、矢本悠馬、森川葵

(c)河本ほむら・尚村透／SQUARE ENIX (c)2021 「映画 賭ケグルイ２」製作委員会