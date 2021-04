短編アニメ『青い羽みつけた！』スタート！恒松あゆみ＆阪口大助も参加

2021年4月26日(月)正午より第1話の配信がスタートする短編アニメーション『青い羽みつけた!』の第2話あらすじ&先行カットが公開となった。また、新キャストとして恒松あゆみと阪口大助が本作に参加することも発表!



Noovo Inc.制作による短編アニメーション『青い羽みつけた!』は、都内に住む「はやと」と「ひな」の兄妹が、ある日拾ったきれいな青い羽に興味をもち、その羽の持ち主を探す家庭で出会った不思議なカラスと共に旅をする物語。



制作を手掛けるNoovo Inc.とPIE Internationalによる、物語を通じて身近な鳥を観察できる図鑑絵本『青い羽みつけた!―さがしてみよう 身近な鳥たち―』が原作となっている。



「はやと」役を森なな子、「ひな」役を遠藤璃菜が演じることが発表されており、ふたりと共に旅をするカラス役を杉田智和が演じる。



そして第1話配信および第2話のあらすじ公開にともない、新たなキャスト情報も到着。

ママ役に恒松あゆみ、第2話に登場するツミ役を阪口大助が演じることが発表された。



また、恒松あゆみによる本作の朗読動画も公開に! 家族で楽しめる、心温まる鳥にまつわる物語をぜひご堪能あれ。



公式サイトでは読み聞かせ台本も公開されているので、お子様にぜひ読んであげてはいかがだろうか。



短編アニメーション『青い羽みつけた!』の第1話、第2話のあらすじを早速ご紹介!

あらすじをチェックして本編も楽しもう。



<第1話「不思議なカラスがあらわれた! 冒険のはじまり」>

はやととひなは都内に住む仲のいい兄妹。

ある日道でひろったきれいな青い羽に興味を持ち、持ち主を探しにいくことを思いつく。

そこにカラスが登場し、兄妹を羽の持ち主に導く案内役となって一緒に旅をする事になった。幼い兄妹とカラスとの不思議な冒険がはじまる。



<第2話「大空をはばたけ! ツミとの競争」>

自宅の庭から飛び立ち、大空を飛んでいるカラスと兄妹。広い空にはたくさんの鳥達がいる。

直後、1頭の鳥が近づいてきてカラスの周囲を回るようにして、通り過ぎていった。

正体はツミだ。

青い羽の持ち主を探していることを告げると川辺まで競争をして勝ったら持ち主の情報を教えてくれるという。

はたしてカラスと兄妹はツミとの勝負に勝利して青い羽の持ち主の情報をゲットすることが出来るのか?



▲ツミ役:阪口大助/ママ役:恒松あゆみ



さらに、4月26日(月)からは電子書籍版『青い羽みつけた!」の発売が開始される。

冒頭ページが特別公開されているので、試し読みできちゃうぞ。こちらもあわせてチェックしてみよう。



☆アニメ先行カット&書籍イメージをチェックする(写真12点)>>>>



(C) Noovo Inc. / 青い羽みつけた!製作委員会







【朗読『青い羽みつけた!』(ママ役:恒松あゆみ)】





【電子書籍情報】

◆電子書籍版『青い羽みつけた!―さがしてみよう 身近な鳥たち―』

発売日:2021年4月26日(月)

価格:1200円+税

☆試し読みページ>>>

☆公式Webサイト>>>



池袋ミラーワールドバーチャルジュンク堂書店池袋本店コラボ決定!

池袋ミラーワールド内バーチャルジュンク堂書店池袋本店にてGW に何かが起こるかも...!?

乞うご期待!

☆池袋ミラーワールド公式ホームページ

☆池袋ミラーワールド 公式Twitter





【番組情報】

短編アニメーション『青い羽みつけた!』

4月26日(月)正午よりdアニメストアほかにて配信開始



<あらすじ>

はやととひなは都内に住む仲のいい兄妹。ある日道でひろったきれいな青い羽に興味を持ち、持ち主を探しにいくことを思いつく。

そこに不思議なカラスが登場し、兄妹を羽の持ち主に導く案内役となって一緒に旅をする。様々な鳥との出会いを通じて羽の持ち主を探す兄妹、はたして持ち主を見つけることは出来るのか。



<キャスト>

はやと:森なな子

ひな:遠藤璃菜

カラス:杉田智和

ツミ:阪口大助

ママ:恒松あゆみ



<スタッフ>

原作:青い羽みつけた!(Noovo Inc. / PIE International)

企画:Noovo Inc.

監督・プロデューサー:宇田英男(Noovo Inc.代表取締役)

チーフディレクター:川越崇弘

脚本:箕崎准

アニメーション演出:中村近世(pH studio Inc.)

アニメーションディレクター:川井江里夏、陳希(pH studio Inc.)

CG ディレクター:鈴木茉歩(pH studio Inc.)

UE4 アーティスト:千野勝平

コンポジット/編集:清水理央(EOTA)

音響監督:若林和弘

音響制作:楽音舎

音響プロデューサー:杉田智和、二木啓輔

音響制作協力:AGRS

音楽:大原ゆい子、多ヶ谷樹

音楽プロデューサー 水野大輔

音楽制作 CREST

アニメーションプロデューサー:近藤 左千子

アニメーション制作:Noovo Inc./pH studio Inc.

製作:青い羽みつけた!製作委員会



☆アニメ公式HP>>>

☆アニメ公式twitter>>>>



(C) Noovo Inc. / 青い羽みつけた!製作委員会