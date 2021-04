『マンダロリアン』キャラがアクションフィギュアで集結！

『スター・ウォーズ』シリーズのインターネットTVドラマ『The Mandalorian』(邦題『マンダロリアン』)のキャラクターが、メディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)シリーズで発売される。



『マンダロリアン』は、『スター・ウォーズ』世界の戦士集団マンダロリアンの1人と、グローグー(TM)(本名が判明するまでは「ザ・チャイルド」と呼ばれる)を主人公とした作品。『エピソード6/ジェダイの帰還』のその後を描く『スター・ウォーズ』初の実写ドラマシリーズだ。



マンダロリアン(グローグー(TM)が付属する)はすでに発売情報が公開されていたが、今回はIG-11も発売されることが発表された。シーズン1の序盤と終盤で活躍するドロイドだ。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

MAFEX IG-11/メディコム・トイ/1万780円(税込)/2022年1月発売予定/『マンダロリアン』に登場する賞金稼ぎのドロイドをアクションフィギュア化。全高約18.5センチ。

「グローグー(TM)」のキャリーバッグ、ティーセット、ブラスター、ロングブラスターが付属。胸の自爆装置は差し替えで再現。足首はダイキャストパーツを使用している。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

MAFEX MANDALORIAN/メディコム・トイ/9680円(税込)/2021年5月発売予定/『マンダロリアン』の主人公をアクションフィギュアで再現。全高約16センチ。

武器として「ブラスターピストル」「ブラスターライフル」が付属。またウィップコードパーツ、火炎放射エフェクトパーツも付属する。マントは布製。

同スケールの「グローグー(TM)」のフィギュアも付属している。



MAFEXは海外実写作品やアメコミキャラに強いアクションフィギュアで、『スター・ウォーズ』シリーズ以外にも様々なキャラがラインナップされている。ここではそれらの新製品情報をお届けしよう。

BIRDS OF PREY(AND THE FANTABULOUS EMANCIPATION OF ONE HARLEY QUINN), and all related characters and elements(C)& TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc.(s21)

MAFEX HARLEY QUINN (Caution Tape Jacket Ver.) /メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年1月発売予定/『BIRDS OF PREY(AND THE FANTABULOUS EMANCIPATION OF ONE HARLEY QUINN)』(邦題『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』)の主人公ハーレイ・クインをアクションフィギュア化。全高約15センチ。

以前オーバーオール姿のMAFEXが情報公開されたが、今回はクリアジャケットにコーションテープ袖の衣装バージョン。表情パーツは2種。エッグサンドとハンマーパーツが付属する。

(C) 2021 MARVEL

MAFEX MAGNETO(COMIC Ver.)/メディコム・トイ/8580円(税込)/2021年5月発売予定/コミックス『X-MEN:Age of Apocalypse』(邦題『エックス-メン エイジ・オブ・アポカリプス』)に登場するマグニートーを可動フィギュア化。全高約16センチ。

マグニートーは通常シリーズではX-MENの敵であることが多いキャラだが、『エイジ・オブ・アポカリプス』では歴史改変の影響を受けてX-MENの指導者となっている。肩から前に垂らした長髪が特徴的だ。

マントは布製で端にワイヤーが入っており、ある程度形状を固定できる。表情パーツは3種、髪パーツやヘルメットとの組み合わせで様々な表情を再現可能。両手に装着可能なエフェクトパーツも付属する。

(C) 2021 MARVEL (C) 2021 CPII

MAFEX SPIDER-MAN Stealth Suit/メディコム・トイ/8580円(税込)/2021年5月発売予定/映画『Spider-Man Far From Home』(邦題『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』)より、ステルススーツを着たスパイダーマンをアクションフィギュア化。全高約15センチ。ウェブ(クモ糸)パーツ付属。目の部分はパーツ差し替えにより表情が変更できる。

頭部は素顔を含む全4種。アイアンマンことトニー・スタークが残した人工知能「E.D.I.T.H.(イーディス)」を宿したサングラスをかけた顔も付属している。マスクの目のパーツは全4種。

MAFEXはノンスケールのアクションフィギュアである。鉄人28号やエヴァンゲリオンもラインナップされているが、人間キャラの場合は男性で全高約16センチ前後、1/11スケール程度に造形される場合が多い。

厳密なスケールは商品によって異なるが、同じシリーズでは基本、縮尺が揃えられている。



<問い合わせ先>

メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部の写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。