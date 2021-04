世界自閉症啓発デーの4月2日に、自閉症者の思考や感覚を体感できる映画『僕が跳びはねる理由』が封切られました。サンダンス映画祭など海外の映画祭で絶賛され、世界的な映画評論サイトRotten Tomatoesで驚異的な高評価を獲得している本作は、日本国内でも文部科学省特別選定作品に選ばれるなど、大きな注目を集めています。そこで今回は、映画の原作者である東田直樹氏にインタビュー。自閉症当事者である東田氏に、自閉症の世界を教えてもらいました。

自閉症って? そもそも“普通”という基準があいまい

自閉症は、発達障がいの1つ。相互的な対人関係の構築が難しい、集団に馴染めない、コミュニケーションが苦手、言葉の発達が遅い、強いこだわりがある、変化が苦手、感覚過敏、などの特徴があり、1〜3歳頃からいずれかの特徴が現れると言われています。明確な原因は解明されておらず、生まれつきの脳機能障がいであると考えるのが一般的なようです。

現在は、自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群の3つをあわせて「自閉症スペクトラム障がい」または「自閉スペクトラム症」という名前で呼ばれ、日本での自閉症の発生頻度はおよそ100人に1人、自閉スペクトラム症は10人に1人と言われています。近年、通常の学級に在籍しながら特別支援教育を受けている自閉スペクトラム症の児童生徒の数が増えており、一昔前よりも身近な存在になりつつあります。

「普通という概念は、基準があってないようなものです。自分では普通だと思っていても、人からは普通に見られていない人、反対に、自分では普通ではないと思っていても、人からは普通に見られている人もいます。

自閉症という概念も“スペクトラム(=曖昧な境界を持ちながら連続していること)”と表現されるようになり、自閉症者と普通の人の境界が、かなりあいまいです。

今の僕が考える“自閉症者と普通の人の違い”は、自閉症である自分を自覚しているかどうかだと思っています。自分が自閉症だと自覚している人が自閉症者であり、自分が自閉症だと自覚していない人は自閉症者ではない。他の人から『あなたは自閉症者だよ』と言われたとしても、自分自身がそう思っていなければ、自分が自閉症者だと公言する必要も、自閉症者だと呼ばれる必要もないでしょう」

そう話してくれたのは、会話のできない重度の自閉症でありながら12歳で作家デビューした東田直樹さん。現在は、ベストセラー作家として世界的に知られる存在です。

東田さんは、どのように現在の表現力を身に付けたのか?

「僕は、幼い頃から親の言うことも聞かず、いつも動き回っていました。少しでも目を離すと、僕がいなくなってしまうので、両親は大変だったと思います。人に話しかけられても返事どころか、うなずくことさえできませんでした。コミュニケーションが全くとれず、奇声を上げ、コマーシャルのフレーズや意味不明の言葉をつぶやく僕を心配して、両親は僕を病院に連れて行ったり、言葉の教室に通わせてくれたりしました。けれど自閉症の症状は改善されず、こだわりやパニックは増えていくばかりだったのです」

自閉症のお子さんは意思の疎通が難しく、親であっても考えていることや感じていることなどを理解できずに困ることが多いそう。では、重度の自閉症である東田さんは、どのような幼少期を過ごし、一体、どうやって現在の表現力を身につけたのでしょうか。

「小学校に入る頃になり、ようやく“お名前は?”と訊かれると“東田直樹です”と言えるようになりましたが、“名前は何ですか?”など少しでも訊き方が違うと僕は答えられませんでした。そんな僕でしたが、言葉には興味があり、外で目にした看板や陳列してある商品名などはすぐに記憶できました。記憶すると書かずにはいられず、家に帰って覚えた文字をお絵かきボードに書き写しました。人差し指をつかい、空中に文字を綴ることもありました。

これだけ言葉に興味があるなら、話せなくても思いを伝える方法が何かあるのではないか、母はそう信じていたようです。挫折しながら試行錯誤を繰り返してたどり着いたのが、“文字盤ポインティング”という方法です。

僕は理解できないから話せなかったわけではなく、話そうとすると頭の中が真っ白になっていたのです。練習を重ねた結果、文字盤に書かれたキーボード並びのアルファベットを指しながら声を出すという方法で、自分の思いを人に伝えられるようになりました」

こうして文字盤ポインティングを習得した東田さんは、それまで理解されにくかった自閉症者の内面や思考、感情について、自分の言葉で家族に説明したそう。

「障がいそのものは治らなくても、両親は僕の行動の理由がわかり、落ち着いて僕を見守ることができるようになったと言います。頭ごなしに叱られることも少なくなりました。

すべての自閉症者が僕と同じとは限りませんが、親や家族、支援者、学校の先生、友達など当事者との関係性で悩んでいる人たちが、自閉症者の気持ちを知ることで、少しでも気持ちが楽になることを願い、エッセイ本を出版しました」

家族であっても知ることができなかった自閉症者の心のうちを、13歳らしい言葉で綴ったエッセイ『自閉症の僕が跳びはねる理由』。この1冊が、世界中に衝撃と感動をもたらします。

大きな声を止めるのは、自分の首を絞めるくらい苦しい

『自閉症の僕が跳びはねる理由』は、自閉症の人の独特な行動や心情をわかりやすい言葉で説明している本です。

例えば、自閉症の人が街や電車の中で大きな声を出している場面を見かけたことはないでしょうか。東田さんによると、自分が言いたくて話しているのではなく、その時に見たものや思い出したことが刺激となって反射的に言葉が出てしまうそう。それを止めるのは難しく、無理に止めようとすると自分で自分の首を絞めるくらい苦しいと記しています。

また、自閉症の人は一人で遊ぶことが多いため、一人が好きだと思われがちですが、東田さんはそうではないと言います。自分のせいで他人に迷惑をかけたり嫌な思いをさせたりしていないか、気になって一人になろうとしてしまうけど、本当はみんなと一緒にいたいというのが本心のようです。

このような当事者の言葉に、自閉症者家族をはじめとする多くの人たちが救われたと言います。映画『クラウド・アトラス』の原作者としても知られるイギリスのベストセラー作家、デイヴィッド・ミッチェル氏もその一人。自閉症の子を持つ親として多くの書物を読んできたものの、役立つ情報を得ることができなかった同氏が『自閉症の僕が跳びはねる理由』と出会い、その有用性を実感。奥様のケイコ・ヨシダ氏と共に英訳本『The Reason I Jump』を出版すると、瞬く間に世界中で話題となったのです。

現在、『自閉症の僕が跳びはねる理由』が34ヵ国以上で出版され、117万部('21年3月時点)を超える世界的ベストセラーになったことについて、東田さんに感想を伺いました。

「とても嬉しいです。世界中の人たちに僕の本を読んでいただけたことで、宗教や文化、生活様式が違っても、自閉症当事者の思いや家族の愛は変わらないことを改めて知りました。誰にとっても人生の目的は、幸せに生きることだと思います。現在の医学では、自閉症の治療法どころか原因も解明されてはいません。大変な毎日を過ごされているご家族も多いと思います。そんな中で、僕の本が少しでも癒やしになったのであれば幸いです」

自閉症の人だけでなく、家族や支援者など周囲の人たちの助けになりたいと願った13歳の少年の言葉は、今もなお世界中に広まり続け、多くの人たちに希望を与えています。

パニックになっているときは、そっと見守ってほしい

では、自閉症を抱える人と共に生きていくために、覚えておきたいことはなにか。『自閉症の僕が跳びはねる理由』の中身をもう少しだけ覗いてみましょう。

13歳当時の東田さんは、体が思い通りにならないことや気持ちを伝えられないことに、フラストレーションを感じると共に、自身が何かしても謝ることさえできず、怒られたり笑われたりすることに心を痛めていました。また、周囲の人たちが自分のせいで悲しんだり悩んだりしていることがとても辛いとも記されています。

では、どうしたらいいのか。「電車の中などで大きな声を出したりパニックになったりした時は、優しい眼差しで見守っていただけるとありがたい」と東田さんは言います。

「自閉症者は普通の人には備わっていない感性を持っています。どうして自閉症者がこの時代に生まれたのか、その答えは、誰にもわからないものなのかもしれません。人も生物です。時間と共に変化し続けています。この変化は、環境に対する順応だととらえれば進化とも呼べるでしょう。僕は自閉症者も人類の進化の過程の中で生まれた人間だと思っています。

他の人同様、世の中に必要な存在だから、自閉症者も生まれてきたのです。僕の理想は、胸を張って生きていくことです」

相手が自閉症者であってもそうでない人であっても、自分の感覚を押し付けずに、尊重するよう心がけたいものです。

自閉症者の視覚や聴覚を表現した映画『僕が跳びはねる理由』

東田さんのエッセイ本『自閉症の僕が跳びはねる理由』をもとにした映画『僕が跳びはねる理由』は、自閉症者の内面が彼らの行動にどのような影響を与えるのか、彼らの世界が、普通と言われる人たちとどのように異なって映っているのかを、世界各地の自閉症の少年少女たちの姿やその家族の証言を通して明らかにしながら、“普通”の意味を問いかけるドキュメンタリー作品です。

「この映画は、差別とは何か、障がいを抱えて生きるということの意味についても深く考えさせられる映画だと思います。僕は自閉症当事者ですが、この映画を見て、家族への愛が自分にとってもどれだけ大切かということに改めて気づかされました。自閉症という障がいをご存知の方、ご存知ではない方、ひとりでも多くの方に、この映画をご覧いただければと願っています」

まずは、難しく考えずに映画『僕が跳びはねる理由』を鑑賞してみてはいかがでしょうか。東田直樹さんの言葉を地図に、美しく情緒的な自閉症の世界を旅するうち、自閉症に対するイメージや認識が変わり、日常の風景すら違って見えるはず。私たちが当たり前に使っている“普通”という尺度が本当に普通であるか、考えずにはいられません。

もし自閉症が治る薬が開発されたとしても、僕はこのままの自分を選ぶかもしれません。

どうしてこんなふうに思えるようになったのでしょう。

ひと言でいうなら、障害のある無しにかかわらず、人は努力しなければいけないし、努力の結果幸せになれることがわかったからです。

僕たちは自閉症でいることが普通なので、普通がどんなものか本当はわかっていません。

自分を好きになれるのなら、普通でも自閉症でもどちらでもいいのです。

(『自閉症の僕が跳びはねる理由』第二章「自閉症の人は普通の人になりたいですか?」)

『僕が跳びはねる理由』全国順次公開中



監督:ジェリー・ロスウェル

原作:東田直樹『自閉症の僕が跳びはねる理由』(エスコアール、角川文庫、角川つばさ文庫)』

翻訳原作:デイヴィッド・ミッチェル、ケイコ・ヨシダ『The Reason I Jump』

配給:KADOKAWA

2020/イギリス/82分/シネスコ/5.1ch

©2020 The Reason I Jump Limited, Vulcan Productions, Inc., The British Film Institute

https://movies.kadokawa.co.jp/bokutobi/

text by Uiko Kurihara(Parasapo Lab)

photo by 2020 The Reason I Jump Limited, Vulcan Productions, Inc., The British Film Institute