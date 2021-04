メディコム・トイ 東京ソラマチ9周年！ 限定ベアブリック大集合

メディコム・トイの直営店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店が2021年5月に9周年を迎える。これを記念したクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)の限定アイテムが発売される。



メディコム・トイ 東京ソラマチはメディコム・トイの直営店舗の1つ。BE@RBRICKやRAH(リアルアクションヒーローズ)、MAFEX(マフェックス)やUDF(ウルトラディテールフィギュア)など同社の代表的なアイテムが販売されている。

特に和風のデザインを取り入れた「BE@RBRICK 招き猫」や「BE@RBRICK 達磨」などの「和のベアブリック」は、ソラマチ店名物となっている。



なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合100%である(超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。

BE@RBRICK はっぴ東京 金メッキ、銀メッキ 100% & 400%/メディコム・トイ/各1万1000円(税込)/2021年4月発売予定/和のベアブリックの新作。両方模様は同じだが、金と銀の部分が逆になっている。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。またホームページなどで販売する場合あり。

BE@RBRICK メ組 はっぴ 青蓄光/メディコム・トイ/ノベルティ/2021年5月展開予定/和のベアブリックの新作。明るい所から暗い所に持っていくと光る蓄光仕様。東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて5000円(税込)以上購入の方にプレゼント。なくなり次第終了。

BE@RBRICK 招き猫 梅金メッキ 100%(左)、400%(中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1980円(左)、7920円(中)、5万5000円(送料別)(右)(全て税込)/2021年5月発売予定/和のベアブリックでも特に人気の高い招き猫の新色。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。またホームページなどで販売する場合あり。

BE@RBRICK 招き猫 金メッキ 発光 1000%/メディコム・トイ/7万4800円(税込・送料別)/2021年4月発売予定/和のベアブリックの新作。ボディにライトアップユニット搭載。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。またホームページなどで販売する場合あり。

BE@RBRICK カリモク招き猫 弍 400%/メディコム・トイ/14万800円(税込)/2021年4月発売予定/木製家具の老舗カリモク社と、常滑招き猫職人 "冨本" がコラボしたプレミアムな木製ベアブリック。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。またホームページなどで販売する場合あり。



メディコム・トイでは東京スカイツリータウン・ソラマチ店以外にも、直営店として渋谷の1/6計画、表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSを運営。また渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAも運営している。

ここではそれらの直営店で限定発売されるベアブリックの新作情報をお届けしよう。

(C) カラー

BE@RBRICK エヴァンゲリオン2号機 100% & 400%/メディコム・トイ/1万4300円(税込)/2021年5月発売予定/アニメ『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』より、エヴァ2号機がベアブリックになって登場。

1/6計画にて発売予定。

(C) 臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

BE@RBRICK ぶり ぶりざえもん 400%/メディコム・トイ/9680円(税込)/2021年5月発売予定/アニメ『クレヨンしんちゃん』のぶりぶりざえもんをベアブリックで再現。

1/6計画にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(C)TEZUKA PRODUCTIONS

BE@RBRICK 鉄腕アトム Brave Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、4万6200円(右)(共に税込)/2021年5月発売予定/漫画『鉄腕アトム』の主人公をベアブリック化。以前発売された「BE@RBRICK 鉄腕アトム」とは異なる、勇ましい表情になっている。

1/6計画にて発売予定。

(C) 円谷プロ

BE@RBRICK ウルトラマンタロウ 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2021年5月発売予定/特撮『ウルトラマンタロウ』の主役ヒーローをベアブリックで再現。

1/6計画にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。



次のページにもアイテムあり!



>>>メディコム・トイ直営店限定ベアブリックの画像を全部見る(写真13点)







(C) HAJIME SORAYAMA

BE@RBRICK SORAYAMA x 2G SILVER Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、5万7200(右)(共に税込)/2021年5月発売予定/アーティスト空山基デザインのベアブリック。背面には空山のデザインした2Gのロゴをプリント。

2G TOKYO、2G OSAKAにて発売予定。

BE@RBRICK ROYAL SELANGOR STEAMPUNK/メディコム・トイ/18万7000円(税込)/2021年5月発売予定/1885年に創業したマレーシアの老舗ピューターブランド、ROYAL SELANGOR(ロイヤルセランゴール)社製。

2G TOKYO、2G OSAKA、MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

MY FIRST R@BBRICK B@BY 100% & 400% PINK GOLD Ver./メディコム・トイ/1万4300円(税込)/2021年5月発売予定/ウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK(ラブリック)の新作。胴体にビーズが入っていてガラガラのように鳴らせるMY FIRST B@BYタイプ。Designed by CHIAKI(CIROL & Co.) 。

各全高約8センチ(100%)、約32センチ(400%)。

MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

MY FIRST NY@BRICK B@BY 100% & 400% PINK GOLD Ver./メディコム・トイ/1万4300円(税込)/2021年5月発売予定/ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK(ニャーブリック)の新作。胴体にビーズが入っていてガラガラのように鳴らせるMY FIRST B@BYタイプ。Designed by CHIAKI(CIROL & Co.) 。

各全高約6.5センチ(100%)、約26センチ(400%)。

MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。



ベアブリックは通常、プリントのみでキャラクターやデザインを表現する。交換・追加パーツも、低身長キャラ用のショートレッグ(100%と400%のみ)、「BE@RBRICK 結婚」の花嫁のベールとブーケだけである。

だが今回紹介した「BE@RBRICK ROYAL SELANGOR STEAMPUNK」は、表面に立体的なディテールがモールドされている。ベアブリックの歴史上でも非常に珍しいアイテムだと言えるだろう。



<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部の写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。