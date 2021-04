短編アニメーション「青い羽みつけた!」の追加キャストとして恒松あゆみ、阪口大助の出演が発表された。

第1話の配信が、本日4月26日にdアニメストアほかにてスタートした「青い羽みつけた!」。アニメでは絵本「青い羽みつけた!―さがしてみよう 身近な鳥たち―」の設定を活かしながら、完全オリジナルのストーリーが展開される。第1話では、ある日道できれいな青い羽を拾ったはやととひなの兄弟が、不思議なカラスを案内役に羽の持ち主を見つける旅に出る。追加キャストとして発表された恒松はママ役で出演。阪口は第2話で青い羽の持ち主の情報を知る鳥・ツミ役を演じている。

また恒松演じるママによる「青い羽みつけた!」の朗読動画も公開。公式サイトでは読み聞かせ用の台本も公開されている。そのほか「青い羽みつけた!」の電子書籍版が本日発売に。発売を記念し、冒頭ページの一部が試し読みとして公開された。

短編アニメーション「青い羽みつけた!」

配信情報

dアニメストアほかにて配信

スタッフ

原作:青い羽みつけた!(Noovo Inc. / PIE International)

企画:Noovo Inc.

監督・プロデューサー:宇田英男(Noovo Inc.代表取締役)

チーフディレクター:川越崇弘

脚本:箕崎准

アニメーション演出:中村近世(pH studio Inc.)

アニメーションディレクター:川井江里夏、陳希(pH studio Inc.)

CGディレクター:鈴木茉歩(pH studio Inc.)

UE4アーティスト:千野勝平

コンポジット・編集:清水理央(EOTA)

音響監督:若林和弘

音響制作:楽音舎

音響プロデューサー:杉田智和、二木啓輔

音響制作協力:AGRS

音楽:大原ゆい子、多ヶ谷樹

音楽プロデューサー:水野大輔

音楽制作:CREST

アニメーションプロデューサー:近藤左千子

アニメーション制作:Noovo Inc. / pH studio Inc.

製作:青い羽みつけた!製作委員会

キャスト

はやと:森なな子

ひな:遠藤璃菜

カラス:杉田智和

ツミ:阪口大助

ママ:恒松あゆみ