24日と25日に明治安田生命J2リーグ第10節が行われた。
無敗で首位を走るアルビレックス新潟は、アウェイで愛媛FCと対戦。前半12分でFW谷口海斗が先制点を記録すると、試合は0ー1でハーフタイムを迎える。そして後半もスコアが動かない緊迫した時間が続くも、試合終了間際に新潟のMF本間至恩が追加点。0ー2で勝利を収めた新潟は、未だリーグ戦で無敗を維持している。
4連勝中の京都サンガF.C.は、アウェイでレノファ山口FCとの一戦を迎えた。27分にMF松田天馬が先制ゴールを決め前半を折り返すと、後半開始早々にFW宮吉拓実が追加点を記録。結局試合は0ー2で終了し、これで5連勝を飾った京都が、新潟と2位のFC琉球を猛追している。
第10節の試合結果と順位表、また第11節の対戦予定は以下の通り。
■試合結果
愛媛FC 0ー2 アルビレックス新潟
ブラウブリッツ秋田 1ー0 水戸ホーリーホック
モンテディオ山形 1ー0 ジュビロ磐田
大宮アルディージャ 0ー1 FC町田ゼルビア
ジェフユナイテッド千葉 0ー1 SC相模原
松本山雅FC 1ー0 ザスパクサツ群馬
ツエーゲン金沢 1ー1 栃木SC
ファジアーノ岡山 1ー0 ギラヴァンツ北九州
レノファ山口FC 0ー2 京都サンガF.C.
V・ファーレン長崎 1ー1 東京ヴェルディ
FC琉球 1ー0 ヴァンフォーレ甲府
■順位表
1位 新潟（勝ち点26／得失点差19）
2位 琉球（勝ち点25／得失点差9）
3位 京都（勝ち点22／得失点差12）
4位 磐田（勝ち点18／得失点差3）
5位 町田（勝ち点17／得失点差5）
6位 金沢（勝ち点17／得失点差3）
7位 甲府（勝ち点15／得失点差3）
8位 秋田（勝ち点15／得失点差1）
9位 長崎（勝ち点14／得失点差-5）
10位 栃木（勝ち点13／得失点差-1）
11位 水戸（勝ち点12／得失点差1）
12位 岡山（勝ち点12／得失点差0）
13位 千葉（勝ち点12／得失点差-2）
14位 東京V（勝ち点11／得失点差-9）
15位 山形（勝ち点10／得失点差-3）
16位 相模原（勝ち点10／得失点差-4）
17位 松本（勝ち点10／得失点差-6）
18位 群馬（勝ち点10／得失点差-6）
19位 愛媛（勝ち点9／得失点差-5）
20位 山口（勝ち点9／得失点差-5）
21位 大宮（勝ち点8／得失点差-2）
22位 北九州（勝ち点8／得失点差-8）
■第11節の対戦予定
▼5月1日(土)
13:00 秋田 vs 岡山
14:00 群馬 vs 山形
14:00 甲府 vs 金沢
14:00 新潟 vs 千葉
14:00 磐田 vs 栃木
14:00 京都 vs 愛媛
14:00 北九州 vs 松本
15:00 相模原 vs 琉球
▼5月2日(日)
14:00 水戸 vs 長崎
15:00 東京V vs 大宮
15:00 町田 vs 山口