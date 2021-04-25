J2第10節が各地で行われた

　24日と25日に明治安田生命J2リーグ第10節が行われた。

　無敗で首位を走るアルビレックス新潟は、アウェイで愛媛FCと対戦。前半12分でFW谷口海斗が先制点を記録すると、試合は0ー1でハーフタイムを迎える。そして後半もスコアが動かない緊迫した時間が続くも、試合終了間際に新潟のMF本間至恩が追加点。0ー2で勝利を収めた新潟は、未だリーグ戦で無敗を維持している。

　4連勝中の京都サンガF.C.は、アウェイでレノファ山口FCとの一戦を迎えた。27分にMF松田天馬が先制ゴールを決め前半を折り返すと、後半開始早々にFW宮吉拓実が追加点を記録。結局試合は0ー2で終了し、これで5連勝を飾った京都が、新潟と2位のFC琉球を猛追している。

　第10節の試合結果と順位表、また第11節の対戦予定は以下の通り。

■試合結果
愛媛FC　0ー2　アルビレックス新潟
ブラウブリッツ秋田　1ー0　水戸ホーリーホック
モンテディオ山形　1ー0　ジュビロ磐田
大宮アルディージャ　0ー1　FC町田ゼルビア
ジェフユナイテッド千葉　0ー1　SC相模原
松本山雅FC　1ー0　ザスパクサツ群馬
ツエーゲン金沢　1ー1　栃木SC
ファジアーノ岡山　1ー0　ギラヴァンツ北九州
レノファ山口FC　0ー2　京都サンガF.C.
V・ファーレン長崎　1ー1　東京ヴェルディ
FC琉球　1ー0　ヴァンフォーレ甲府

■順位表
1位　新潟（勝ち点26／得失点差19）
2位　琉球（勝ち点25／得失点差9）
3位　京都（勝ち点22／得失点差12）
4位　磐田（勝ち点18／得失点差3）
5位　町田（勝ち点17／得失点差5）
6位　金沢（勝ち点17／得失点差3）
7位　甲府（勝ち点15／得失点差3）
8位　秋田（勝ち点15／得失点差1）
9位　長崎（勝ち点14／得失点差-5）
10位　栃木（勝ち点13／得失点差-1）
11位　水戸（勝ち点12／得失点差1）
12位　岡山（勝ち点12／得失点差0）
13位　千葉（勝ち点12／得失点差-2）
14位　東京V（勝ち点11／得失点差-9）
15位　山形（勝ち点10／得失点差-3）
16位　相模原（勝ち点10／得失点差-4）
17位　松本（勝ち点10／得失点差-6）
18位　群馬（勝ち点10／得失点差-6）
19位　愛媛（勝ち点9／得失点差-5）
20位　山口（勝ち点9／得失点差-5）
21位　大宮（勝ち点8／得失点差-2）
22位　北九州（勝ち点8／得失点差-8）

■第11節の対戦予定
▼5月1日(土)
13:00　秋田　vs　岡山
14:00　群馬　vs　山形
14:00　甲府　vs　金沢
14:00　新潟　vs　千葉
14:00　磐田　vs　栃木
14:00　京都　vs　愛媛
14:00　北九州　vs　松本
15:00　相模原　vs　琉球
▼5月2日(日)
14:00　水戸　vs　長崎
15:00　東京V　vs　大宮
15:00　町田　vs　山口