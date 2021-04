Jリーグは25日、緊急事態宣言による対象地域でのリモートマッチ(無観客試合)開催について、追加の試合情報を発表した。

関西地域で行われるJ1とJ2、そしてルヴァンカップの7試合についてリモートマッチでの開催を24日に発表していたJリーグだが、今回新たに東京都内で行われる4試合の追加を発表。FC東京と東京ヴェルディのホーム『味の素スタジアム』とFC町田ゼルビアのホーム『町田GIONスタジアム』で行われる各試合が無観客での開催となる。

これで関西地域での7試合と併せ、4月25日から5月11日までの緊急事態宣言期間で行われるリモートマッチは、合計11試合となった。

今回追加が発表された試合は以下の通り。

■明治安田生命J1リーグ

▼第12節

FC東京 vs 横浜F・マリノス(味スタ)

■明治安田生命J2リーグ

▼第11節

東京ヴェルディ vs 大宮アルディージャ(味スタ)

FC町田ゼルビア vs レノファ山口FC(Gスタ)

▼第12節

東京ヴェルディ vs ザスパクサツ群馬(味スタ)