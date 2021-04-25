DeNAの三浦大輔監督

◆ 巨人は戸郷を抹消、ロッテ・井上は今季初昇格

　借金14と苦しむDeNAは25日、上茶谷大河投手、関根大気外野手ら5選手の登録を抹消し、代わりに国吉佑樹投手、髙城俊人捕手ら4選手を昇格させた。

　上茶谷は前日24日の阪神戦（甲子園）に先発登板したが、初回から打ち込まれ1回7安打6失点でノックアウト。17日の巨人戦（横浜）も6回7失点で敗戦投手になっており、今季ここまで4試合に先発し0勝3敗、防御率10.69の成績だった。

　関根は三浦新監督からの期待も大きく、今季は開幕から9試合連続スタメン入り。しかし、外国人が合流して以降は先発を外れる試合が増え、今季ここまで24試合に出場し、打率.225、出塁率.286の成績だった。

　13時現在での各球団の公示選手は以下の通り。

■千葉ロッテマリーンズ
－登録－
44　井上晴哉／内野手
＝抹消＝
31　菅野剛士／外野手

■読売ジャイアンツ
＝抹消＝
20　戸郷翔征／投手

■横浜DeNAベイスターズ
－登録－
92　国吉佑樹／投手
93　中川虎大／投手
36　髙城俊人／捕手
33　乙坂智／外野手
＝抹消＝
27　上茶谷大河／投手
41　櫻井周斗／投手
64　風張蓮／投手
50　山本祐大／捕手
63　関根大気／外野手

■広島東洋カープ
－登録－
19　野村祐輔／投手

※再登録＝5月5日以降