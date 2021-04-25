◆ 巨人は戸郷を抹消、ロッテ・井上は今季初昇格



借金14と苦しむDeNAは25日、上茶谷大河投手、関根大気外野手ら5選手の登録を抹消し、代わりに国吉佑樹投手、髙城俊人捕手ら4選手を昇格させた。



上茶谷は前日24日の阪神戦（甲子園）に先発登板したが、初回から打ち込まれ1回7安打6失点でノックアウト。17日の巨人戦（横浜）も6回7失点で敗戦投手になっており、今季ここまで4試合に先発し0勝3敗、防御率10.69の成績だった。



関根は三浦新監督からの期待も大きく、今季は開幕から9試合連続スタメン入り。しかし、外国人が合流して以降は先発を外れる試合が増え、今季ここまで24試合に出場し、打率.225、出塁率.286の成績だった。



13時現在での各球団の公示選手は以下の通り。



■千葉ロッテマリーンズ

－登録－

44 井上晴哉／内野手

＝抹消＝

31 菅野剛士／外野手



■読売ジャイアンツ

＝抹消＝

20 戸郷翔征／投手



■横浜DeNAベイスターズ

－登録－

92 国吉佑樹／投手

93 中川虎大／投手

36 髙城俊人／捕手

33 乙坂智／外野手

＝抹消＝

27 上茶谷大河／投手

41 櫻井周斗／投手

64 風張蓮／投手

50 山本祐大／捕手

63 関根大気／外野手



■広島東洋カープ

－登録－

19 野村祐輔／投手



※再登録＝5月5日以降