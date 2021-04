【全商品0円で販売？！】 ワンオー、ファッションブランドをインパクト大のキャンペーンでPR

サステイナブルなD2Cファッションブランド「EQUALAND TRUST AND INTIMATE」を展開する、PR会社のワンオーは、アパレルを販売する自社ECサイト「EQUALAND公式オンラインショップ」を運営している。サイトの全商品を0円で販売するキャンペーンなど、インパクトの強い施策を打ち出し、訴求を図っている。



同ブランドは、アパレル製品の開発に当たって、可能な限り地球環境に負荷をかけない素材を採用。人体に優しい、快適な着心地と機能性を追求しているという。



同サイトでは3月9日、全商品を0円で販売する1時間限定のキャンペーン「take away treats」を実施した。購入するには「会員登録」が必要となるため、メディアへのリリースなどで、事前に登録を呼びかけた。



3月9日の午後8時から開始した同キャンペーンでは、キャンペーン用に用意していた在庫が、人気のあまり即完売してしまったという。



同キャンペーンを実施した狙いについて同社では、「極上の素材を使用した商品を体感してもらいたかった。自宅で過ごす時間が増えている今、くつろぎながら買い物を楽しんでもらいたいという思いもあった」と話す。新規顧客へのアプローチも狙いの一つだったとしている。



同社では、独自のドネーションプログラム「Water is to Us」を通し、商品の販売額の一部を、地球環境などへの支援を行う2団体に寄付する活動も行っている。今回0円で販売した商品についても、通常購入してもらった場合と同じ金額を、同社が責任を持って寄付したという。



顧客は購入時に寄付先を選択できるという。インスタグラムに同ブランドの商品の画像を、メンションやハッシュタグ付きで投稿すると、追加で100円寄付する仕組みも設けている。



同サイトでは、会員登録した人に対して1000円オフクーポンを配布している。購入1万円ごとに1000円オフクーポンの配布を行うなど、販促の取り組みも普段から行っている。



東京・渋谷にある実店舗「EQUALAND SHIBUYA」では、同ブランドの一部の商品について、実物を確認できる。会員登録を行うと、商品を試着することもできるという。





「EQUALAND公式オンラインストア」

https://equaland-trust.com/