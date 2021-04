目が覚めて隣にえなこがいたら？ 『ヤングアニマル』親密グラビアアザーカットが公開【写真9点】

コスプレイヤーのえなこが、4月23日(金)発売の『ヤングアニマル』9.10合併号(白泉社)の表紙と巻頭グラビアに登場している。



【写真】今回、初公開されたえなこの親密グラビアアザーカット



同号では「あなたは目が覚めてえなこちゃんがいたらどうする?」をテーマに、えなこと夢のような1日が堪能できるグラビアが掲載されている。



また特別付録には「えなこBIGポスター」と、アイドルDVD「~YA GOLDEN FESTIVAL 2021~ GWを彩る12人の輝き――」が付属。各店舗購入者特典には、「ローソン・HMV限定クリアファイル」2種または、「ファミリーマート限定クリアファイル」2種のうち、いずれか1つが付いてくる。



そのほか、『ヤングアニマル』本誌には入り切らなかったアザーカットのみで構成された、えなこのデジタル写真集『Made in lovely Colorful side』と『Made in lovely Fantasy side』も4月23日から配信されている。『Made in lovely Colorful side』はカラフルな衣装を着たえなこを、『Made in lovely Fantasy side』ではメイドやナース、さくらもちや牛といったコスプレをしているえなこを楽しめる。



▽えなこ コメント

今回は春をイメージしたグラビアなので、表紙もさくら餅みたいな衣装を着ちゃいました! 葉っぱまでまるごと食べれるえなこ餅、ぜひ本誌でご堪能ください♪



▽詳細

ローソン:https://www.lawson.co.jp/lab/entertainment/art/20210416_bookyanimal.html

HMV:https://www.hmv.co.jp/news/article/2104081023/



【あわせて読む】「新境地開拓」えなこのギャル風メイク水着ショット