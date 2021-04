コスプレイヤーのえなこが、発売中のマンガ誌『ヤングアニマル』9.10合併号の表紙と巻頭グラビアに登場。このほどアザーカットが到着した。

同号では「あなたは目が覚めてえなこちゃんがいたらどうする?」をテーマに、えなこと夢のような1日が堪能できるグラビアが掲載。えなこは「今回は春をイメージしたグラビアなので、表紙もさくら餅みたいな衣装を着ちゃいました!葉っぱまでまるごと食べれるえなこ餅、ぜひ本誌でご堪能ください」と呼びかけている。

特別付録には「えなこBIGポスター」と、アイドルDVD「~YA GOLDEN FESTIVAL 2021~ GWを彩る12人の輝き――」が付属。各店舗購入者特典には、「ローソン・HMV限定クリアファイル」2種または、「ファミリーマート限定クリアファイル」2種のうち、いずれか1つが付いてくる。

そのほか、『ヤングアニマル』本誌には入り切らなかったアザーカットのみで構成された、えなこのデジタル写真集『Made in lovely Colorful side』と『Made in lovely Fantasy side』も4月23日に配信される。『Made in lovely Colorful side』はカラフルな衣装を着たえなこを、『Made in lovely Fantasy side』ではメイドやナース、さくらもちや牛といったコスプレをしているえなこを楽しめる。

