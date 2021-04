江口洋介が語る、やり切った『るろうに剣心』と家庭円満の秘訣

音楽、文芸、映画。長年にわたって芸術の分野で表現し続ける者たち。本業も趣味も自分流のスタイルで楽しむ、そんな彼らの「大人のこだわり」にフォーカスしたRolling Stone Japanの連載。映画『るろうに剣心』で江口洋介が演じるのは、くわえタバコがトレードマークの斎藤一。待望の最終章『The Final/The Beginning』公開にあたり、役作りの裏側や日常の過ごし方などについて語ってくれた。



Coffee & Cigarettes 27 | 江口洋介



「今はもう”やり切った”という気持ちでいっぱいですね」



そう言って江口洋介は、あの爽やかな笑顔をこちらに向けた。累計125億円突破を誇る大ヒット作、『るろうに剣心』の最終章『The Final/The Beginning』が遂に完成。それぞれ4月23日、6月4日に公開されることが決定した。本作は、明治初期に日本で起きた架空の出来事に焦点を当て、かつて暗殺者であった緋村剣心という流浪人の物語を描いたアクション感動超大作映画。和月伸宏による原作が誕生してから四半世紀以上過ぎた今も、国内外に熱狂的なファンを持つ人気シリーズだ。



「第1作目からもう9年くらい経っているんですよね。長い間携わっている作品だったので、やっているうちに反響もどんどん大きくなっていって。原作ファンはもちろん、映画で初めて『るろうに剣心』を知った人たちにも楽しんでもらえるよう、予想を毎回超えていかなければというハードルとの戦いでした。それが相乗効果となって、よりいい作品になっていったんじゃないかと思いますね」



江口が演じる斎藤一は実在の人物。元々は新選組の一員で、明治維新後は警察官となって政府の密偵として暗躍していたという。佐藤健が扮する主人公、剣心の好敵手として全シリーズに登場する斎藤一。架空の世界で実在の人物を演じる醍醐味はどこにあるのだろうか。





「聞くところによれば斎藤は、新選組の中でも一番ヤバい人物だったらしくて。ちょっと猟奇的なところもあったという説もあるんですよね。そういうことを、特に『The Beginning』で新選組時代の斎藤を演じるときには意識していました。『るろうに剣心』シリーズが始まった当初は実在の斎藤を基にした役作りをしていたのですが、原作ファンからの要望もあり徐々に髪型や体型などをキャラクターに寄せていって。『るろうに剣心』はアニメーションを実写化した作品の中で、一番の成功例という自負もありましたからね。おかげで製作費もどんどん増えていくわけで(笑)、僕らとしてもやりがいがあるんです。一つひとつのセット、ロケ現場での作り込み、そのスケール感がものすごいから、そこへ行けばすぐにキャラクターになり切れるんです」





そんな斎藤一のトレードマークは「タバコ」。第1作目の冒頭シーンから「くわえタバコ」で登場し、目の前にいる敵を次々と斬り倒していく姿が印象的だった。ちなみに本日の撮影では、劇中でも吸っていた巻きタバコを用意してもらった。



「『The Final』では全カットで吸っていたかな(笑)。タバコって、カメラの前に立つときにはすごく役に立つんですよ。煙が動いているだけで、何かを表現しているようでもあるし。ちょっとしたスモーク効果ですよね(笑)。どのタイミングで、どの方向にどのくらい煙を吐けば絵になるか?みたいなことを考えながら、楽しんで喫煙していました」



そう言いながらタバコを吹かす江口の横顔に、思わず見惚れてしまった。今はやめてしまったそうだが、以前は相当な愛煙家だったという。





「もう、全ての作品の役どころを”喫煙する人物”に設定してほしいと思っていたくらい好きだったし(笑)、タバコを吸うのが当然だとすら思っていました。役作りをする時も、この人物は、どんなタバコを吸っているんだろう?などと思いを巡らせるのが楽しかった。タバコにまつわる所作でも、その人物の性格や習性が出るじゃないですか。最近は映画の中でも喫煙シーンがグッと減ってしまったので、役者としては一つの重要アイテムを手放してしまったような気持ちがあります。その点、『るろうに剣心』は思う存分吸えたので(笑)、そういう意味でも楽しかったです」



タバコをやめた江口にとって、今も欠かせないのがコーヒー。毎朝必ず豆から挽いて飲まないと、コーヒーの香りがないと1日が始まらないほど好きなのだそうだ。



「人が遊びに来ても、まずはコーヒーで始まりコーヒーで終わる。いい感じに酔って帰りのタクシーを待っている間にも『コーヒー、飲む?』みたいな(笑)。味ももちろん好きだけど、仲間と時間を共有するときに必要なコミュニケーションツールという感じかな。それはタバコも同じですよね。撮影の待ち時間など、みんなでコーヒーを飲んでタバコを吸うと気持ちをリセットできる。共演する役者さんや撮影スタッフと、仕事の緊張感から離れていろんな話ができる大切な空間でもあるんです。それがなくなってきているのは、ちょっと寂しくはありますね」





10代の終わりに『湘南爆走族』の主役に抜擢され、一躍有名になった江口。20代はトレンディドラマの顔として、30代以降は日本映画の代表的俳優として常に第一線を走り続けてきた。年明けに53歳を迎え、現在は仕事の向き合い方についてどのように考えているのだろうか。



「”この役はちょっとできない”みたいなものが、どんどんなくなってきている気がしますね。望まれた役は全部やりたいと思うし、むしろ今までやってこなかったような役柄のオファーが来ると”役者魂”に火が付くというか。これだけいろいろな作品に出ているのに、まだやっていない役があることにも喜びを感じるんです」



プライベートでは1999年に歌手の森高千里と結婚し、1男1女の父親である江口。余暇の過ごし方や家族との時間にも変化はあるのだろうか。



「家族とは、できる限りハッピーな時間を共有したいと思っています。子供たちも大きくなって、外からいろんな情報を持ってくるから面白いですよね。俺たち夫婦だけじゃ得られない、いろんな刺激を持ってきてくれるし。でも、2人だけで映画を観に行くこともありますよ。家族団欒の時間と、俺たちだけの時間は別々に考えている。仕事の話もそんなにしないんですよ。そこは信頼関係というか、お互いに踏み入らないようにしていますね。まあ、そこまで意識しているわけでもないのだけど……普通に暮らしているだけですよ」



そう言いながら少し照れたように顔を伏せる。結婚してから意識の変化はありましたか?と不躾とは思いつつ単刀直入に聞いたところ、ちょっと面食らいながらも素直な気持ちを話してくれた。



「どうだろう……(笑)。変わんないっちゃ変わんないですね。もちろん、子供たちの成長に従って変わった部分もあるかもしれないけど、そんなに重く考えてないんですよ。”なるようになる”というか。結婚って、何か理想をイメージしてそこに向かっていくようなものではないじゃないですか。もし仮にイメージしていたとしても、その通りには全然なっていなかっただろうし。そんなことより今が幸せだということを常に意識していますね。マイナスな要素を持ってくるやつは、家に入れないようにしてます(笑)。大袈裟にいうとね」



大のミュージック・ラヴァーとしても知られる江口。90年代にはシンガーソングライターとして、「恋をした夜は」「愛は愛で」などのヒット曲もリリースしている。ここ最近は表立った活動はしてこなかったが、仲間とバンドを組んだり、昨年はFacebookにギターの弾き語りを配信したり、相変わらず音楽を楽しんでいる様子だ。





「ギターは大好きですね。演奏するスペースがあって、そこでアンプを繋げて常に弾いています。ヴィンテージのギターも”これ、出会いだな”と思ったら絶対に逃さず手に入れる。新しい楽器を触ると弾きたいフレーズも変わってくるから、YouTubeで検索して新しい奏法を習得しています。昔は何度も繰り返し聴いて耳コピなんてしていましたけど、今は無数に”弾いてみた動画”が上がっていますからね。もういくらでも遊べる(笑)。そういう意味ではコロナ禍も、時間が足りないくらい充実していましたよ」



そう言いながら、再び悪戯っぽい笑顔をこちらに向けてくれた。



「今はこういうご時世なのでライブもできないけど、コロナが開けたらまたライブをやりたいと思っています。これからもっと歳を食っても音楽は続けていきたいですね。小さなライブハウスで酒を飲みながらステージに上がり、”ちょっと演奏しま~す”みたいな感じでフラットに演奏するのが夢。最後の最後まで楽しんでやろうと思っています(笑)」





江口洋介

1968年1月1日生まれ、東京都出身。『闇の子供たち』(08/監督:阪本順治)、『GOEMON』(09/監督:紀里谷和明)、『天空の蜂』(15/監督:堤幸彦)などで主演を務め、『脳男』(13/監督:瀧本智行)、『人生の約束』(16/監督:石橋冠)、『BLEACH』(18/監督:佐藤信介)、『孤狼の血』(18/監督:白石和彌)、『コンフィデンスマンJP』シリーズ(19、20/監督:田中亮)、『るろうに剣心』シリーズ(12、14、21/監督:大友啓史)、などに出演。







『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』

るろうに剣心 最終章 The Final 4月23日(金)全国ロードショー

るろうに剣心 最終章 The Beginning 6月4日(金)全国ロードショー

配給:ワーナー・ブラザース映画

