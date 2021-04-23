米津玄師がTBS系ドラマ「リコカツ」主題歌として書き下ろした新曲「Pale Blue」が、6月16日にシングルとしてリリースされることが決定した。
11枚目のシングル「Pale Blue」には表題曲、日本テレビ「news zero」のテーマ曲「ゆめうつつ」、新曲「死神」の計3曲を収録。販売形態は初回限定の“パズル盤”と“リボン盤”、通常盤の3種類が用意される。
パズル盤のパッケージは、パズルとして分解されたジャケットを青いクリアケースに閉じ込めたオブジェ仕様。リボン盤は7inchサイズの紙ジャケットをリボンで留めた贈り物のような見た目のパッケージとなっている。またリボン盤付属のDVDには、「感電」「カムパネルラ」「カナリヤ」のミュージックビデオ、昨年8月に開催されたバーチャルライブ「米津玄師 2020 Event / STRAY SHEEP in FORTNITE」より「感電」「迷える羊」のフル映像とスポット映像が収録される。
米津玄師「Pale Blue」収録内容
CD
01. Pale Blue
02. ゆめうつつ
03. 死神
リボン盤付属DVD
01. 「感電」 Music Video
02. 「カムパネルラ」 Music Video
03. 「カナリヤ」 Music Video
米津玄師 2020 Event / STRAY SHEEP in FORTNITE
04. 迷える羊
05. 感電
06. SPOT
※記事初出時より、「米津玄師 2020 Event / STRAY SHEEP in FORTNITE」の曲順が変更になりました。