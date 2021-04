ウルフギャング・ヴァン・ヘイレンのソロバンド、デビューアルバム日本盤CD発売

ウルフギャング・ヴァン・ヘイレンのソロバンド ”Mammoth WVH(マンモス ダブリュー ブイ エイチ)”が、2021年6月11日に発売となるデビューアルバム『Mammoth WVH』から5曲目の先行シングル『Feel』を配信リリースした。



既にアルバムから先行配信されている「Distance」「Youre To Blame」、「Dont Back Down」。さらには「Think It Over」に続き、今作「Feel」もウルフギャング・ヴァン・ヘイレンがすべての楽器とボーカルを担当。アップテンポなロック・サウンドになっている。そして、デビューアルバム『Mammoth WVH』の日本盤CDが発売されることが決定した。アルバムにはギタリストであった亡き父に捧げたソロデビュー・シングル『Distance』含む、先行配信されている5曲。さらに、日本盤CD限定のボーナス・トラック1曲を収録。初回盤特典ではジャケットステッカーが封入される



<リリース情報>







Mammoth WVH

『Mammoth WVH』



【デジタル】

配信Linkfire

(2021年6月11日(金)発売アルバム 全14曲)

https://avex.lnk.to/MammothWVH-0611

【日本盤CD】

発売日:2021年6月11日(金)

品番:AQCD-77492

価格:2420円(税込)

●日本盤ボーナス・トラック1曲収録(日本盤CDのみ)

●歌詞・対訳付

●初回封入特典:ジャケット・ステッカー(日本盤CD限定)

収録曲:

1. Mr. Ed(ミスター・エド)

2. Horribly Right(ホリブリー・ライト)

3. Epiphany(エピファニー)

4. Dont Back Down(ドント・バック・ダウン)

5. Resolve(リゾルブ)

6. Youll Be The One(ユール・ビー・ザ・ワン)

7. Mammoth(マンモス)

8. Circles(サークルズ)

9. The Big Picture(ザ・ビッグ・ピクチャー)

10. Think It Over(シンク・イット・オーバー)

11. Youre To Blame(ユア・トゥ・ブレイム)

12. Feel(フィール)

13. Stone(ストーン)

14. Distance(ディスタンス)

15. Talk & Walk(トーク・アンド・ウォーク)※日本盤CDのみのボーナス・トラック



Mammoth WVH official Website:www.mammothwvh.com