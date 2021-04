鬼束ちひろ、デビュー20周年記念ライブ映像作品トレーラー公開

鬼束ちひろが、2021年5月26日にリリースとなるライブ映像作品『LIVING WITH A GHOST』のトレーラー映像を公開した。



本作は、デビュー20周年コンサートツアー「UNHESITATE」の11月17日(火)東京・Bunkamuraオーチャードホールの模様を完全収録したもの。本公演では「月光」、「流星群」、「私とワルツを」など往年のヒット曲やベストアルバムに収録された楽曲の他、ライブ初披露となった「ダイニングチキン」、「End of the world」、最新曲の「書きかけの手紙」まで、まさに20周年を総括する内容の一部を視聴することができる。



<商品情報>



鬼束ちひろ

LIVE Blu-ray & DVD『LIVING WITH A GHOST』



発売日:2021年5月26日(水)

Blu-ray:6380円(税込)

DVD:5280円(税込)



=収録曲=

1. BORDERLINE

2. End of the world

3. Tiger in my Love

4. Beautiful Fighter

5. イノセンス

6. 私とワルツを

7. 流星群

8. ダイニングチキン

9. EVER AFTER

10. 悲しみの気球

11. 火の鳥

12. MAGICAL WORLD

13. CROW

14. 蛍

15. 書きかけの手紙

16. 月光

17. 嵐ヶ丘

全17曲収録

(2020年11月17日 東京Bunkamuraオーチャードホールにて収録)



オフィシャルウェブサイト:https://www.onitsuka-chihiro.jp/